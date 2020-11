El alcalde de Ferrol se reúne con representantes de CCOO para tratar las ayudas a la hostelería

En unos días se cumplirá el mes decretado por la Xunta de Galicia del cierre perimetral en la que está Ferrol, con el cierre de la hostelería, salvo para pedidos para llevar. Este lunes, el alcalde de Ferrol recibía en el Palacio Municipal del Concello de Ferrol a una representación de CCOO para hablar de la situación actual.

La secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Galicia, Lucía Trenor advertía del momento “moi perigoso” en el que está los sectores de la hostelería, comercio y audiovisuales “se non hai axudas”, la cuales tienen que ir ligadas “a dereitos sociais”, por lo que esperan que estas puedan llegar a todas las pequeñas y medianas empresas, como también a los pequeños autónomos.

Lucía Trenor afirmaba que el sector de la hostelería “cumpre as normas”, aunque reconocía que una minoría “non as cumpre”, por lo que pedía que estas personas que incumplen las normas “deben estar fóra das axudas”. En esta línea comentaba la situación de algunos de los trabajadores del sector, “con horarios de 40 horas á semana e con contrato de 20 horas”, por lo que en eso de ERTE “tan so cobra o 70% de 20 horas”, solicitando al propio sector “a dignificar a profesión e colaborar coa sociedade.”

Las predicciones de empleo “son horribles” en estos momentos, aún sin saber cómo será la situación del sector en las semanas navideñas, con una destrucción de empleo “moi alta”, por lo que le pedía a las administraciones públicas “cada unha coas súas competencias, teñen que ser áxiles para evitar a destrucción de emprego.”

Ángel Mato: “Teremos en conta as achegas para o paquete de axudas”

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato confirmaba que esta reunión ha servido para que se tengan en cuenta sus aportaciones a la nueva línea de ayudas al sector muy importante a una ciudad “que le da vida”.

En estos momentos el gobierno municipal está “avanzando” en los diferentes tipos de ayuda, donde están a hablar de cómo realizar esta convocatoria en la que también tendrán en cuenta “as achegas dos grupos políticos e hosteleiros da cidade”.