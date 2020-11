Bomberos de Ferrol critican al gobierno local denunciando que los turnos están «bajo mínimos»

De nuevo un grupo de profesionales de los Bomberos de Ferrol ha lanzado la voz de alerta sobre como se gestiona el Parque lo que lleva a crear problemas en torno, especialmente, a su labor.

En la página no oficial, de facebook «Bombeiros de Ferrol» se denuncia que este sábado el servicio se quedó bajo mínimos lo que supuso el no poder atender todas las solicitudes para las que fueron avisados. «Accidente en Cedeira, acuden todos los bomberos de guardia. Accidente en vilar do Colo.. no hay bomberos. Aviso de explosión…… no hay bomberos».

Efectivamente todo el personal de guardia acudió a Cedeira para atender un accidente mortal.También recibieron la solicitud para acudir a un accidente de tráfico en Vilar do Colo y una explosión.

Se preguntan «¿Hasta cuando vamos a estar así? ¿hasta que ocurra una desgracia?,¿hasta que se lastime un trabajador?». Cabe recordar que ya en octubre los bomberos ya habían advertido del incomodo de la planilla al conocer que el gobierno local iba a regular las horas extras y señalaban que con esta decisión no se podrían cubrir los servicios mínimos.

Y efectivamente las «bajas» ya se han percibido desde primeros de noviembre en donde los turnos eran de nueve personas se han visto reducidos a seis o siete (este lunes, día 30 el turno era de seis efectivos). Al parecer el gobierno local tomó la decisión de no prolongar los turnos, tanto en la Policía Local como en los Bomberos, alegando que era para no inter relacionarlos , convirtiéndolos en «turnos estancos» ante el problema del Covid y para evitar prolongación de un posible contagio de un turno a otro.

La situación es complicada estos profesionales máxime al contar con un número de 49 efectivos (incluyendo los 10 del Consorcio Provincial) cuando la plantilla según los bomberos debería ser de 66 y además se está pendiente de alguna jubilación.

los turnos actuales de nueve personas se verán reducidos a seis o siete bomberos, por lo que no se podrán realizar segundas salidas en el caso de resulten necesarias. Y añaden que esta complicada situación es consecuencia de que no se están cubriendo las vacantes. En la actualidad, la plantilla está integrada por 49 trabajadores, incluyendo los diez del Consorcio Provincial, cuando, según indican, tendrían que ser 66.

