CC.OO. Industria ve la necesidad de una huelga general del sector en Ferrolterra

La asamblea de delegados de Comisiones Obreras del sector industria celebrada en la jornada de este martes ha concluido «con la necesidad de trabajar hacia acciones más intensas y de más calado al menos en lo que la Industria de la comarca se refiere, y preparar con las otras centrales sindicales el ambiente encaminado a una Huelga General de industria en nuestra comarca«

El objetivo de la asamblea era el de «preparar las próximas movilizaciones ante los diferentes conflictos de extrema gravedad que tenemos en la comarca y supondrán el futuro de ésta».

Conflictos graves en Ferrolterra

Se desglosaron los diferentes conflictos más importantes como son lo que afectan a Endesa y auxiliares en As Pontes, en Siemens Gamesa en As Somozas y en Fene y Ferrol en cuanto a Navantia. » Diferentes conflictos de una gravedad extrema por el volumen de empleo directo e indirecto que estas representan»

Se destacó » la importancia vital de incrementar el nivel de las movilizaciones debido a la parálisis política que que se está viviendo en los 3 conflictos. Y en el breve plazo de tiempo si no hay soluciones estamos hablando del cierre de GAMESA con 300 empleos; de los despidos de alrededor de 300 empleos entre auxiliares e indirectos en ENDESA As Pontes a los que se les sumaría el desplazamiento del plantel de Endesa y no solo de la destrucción de millares de empleos de auxiliares e indirectos en cuanto a NAVANTIA Fene y Ferrol, sino la más que segura deriva y el abandono de los astilleros públicos gallegos con un negro futuro».

Implicar a los responsables políticos

«No podemos esperar más-se señaló en la asamblea-, la clase obrera de esta comarca debemos dar un paso adelante para implicar a todos los responsables políticos, de distintos signos y administraciones. Tienen que demostrar la voluntad con hechos, pues la industria de estas comarcas requiere de inversión y voluntad por la transición energética justa, por las renovables, por el Astillero 4.0 con el dique cubierto como pieza fundamental,…. Los presupuestos generales del Estado, los de la Xunta de Galicia, los convenios de transición y los fondos europeos por la recuperación económica tienen que dar cabida las soluciones vitales que urgen»

Acciones más intensas

En ese sentido se concluyó por parte de CCOO Industria con la necesidad de trabajar hacia acciones más intensas y de más calado al menos en lo que a la Industria de la comarca se refiere, y construir con las otras centrales sindicales el ambiente encaminado a una Huelga General de industria en la comarca. «La Huelga General de Industria en la comarca es necesaria y es posible, juntos moveremos las voluntades políticas».