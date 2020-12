Covid19(2-XII) Se inicia la desescalada de medidas restrictivas

La Xunta permitirá desde la medianoche del jueves al viernes, con el «inicio de la desescalada» de medidas restrictivas, la reunión de personas no convivientes y la apertura de la hostelería incluso en aquellas zonas con las máximas medidas, como son Ferrol, Narón, Fene y Neda que continúan cerradas perimetralmente, lo mismo que en As Pontes, que estrenará este viernes el cierre perimetral.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, en una comparecencia celebrada este miércoles para detallar las decisiones tomadas por el comité clínico en la reunión de este martes, que se prolongó más de cuatro horas.

Narón y As Pontes

En concreto, según los datos evaluados este martes –que se actualizarán en futuros encuentros– en las áreas en peor situación, e donde está Narón y As Pontes, se abrirán las terrazas, no el consumo en el interior de los locales,de la hostelería hasta las 17,00 horas y al 50 % de aforo. Podrán juntarse hasta cuatro personas por mesa , convivientes o no convivientes.

Ferrol, Fene y Neda

En el nivel intermedio, en donde esta Ferrol, Fene y Neda, la hostelería reabrirá al 30 % de aforo en interiores y al 50 % en las terrazas, hasta las 17,00 horas y con agrupaciones máximas por mesa de cuatro convivientes o no convivientes.

Ares y Mugardos

Asimismo, en los ayuntamientos de Ares y Mugardos, tras recuperar la movilidad los locales de hostelería podrán reabrir con el aforo de hasta el 50% en el interior y el 75% en el exterior, hasta las 23.00 horas y con grupos de hasta seis personas como máximo.

En cuanto a la movilidad, queda recuperada para Ares y hace unos días para Mugardos, por lo que no habrá cierre perimetral para estos dos municipios, y las reuniones de no convivientes estarán permitidas, también en ámbito privado, en donde los locales de hostelería podrán abrir con un aforo del al 50% en interiores y el 75 % en exteriores, también con grupos limitados a seis no convivientes.

En cuanto a la movilidad, queda recuperada para Ares, por lo que no habrá cierre perimetral para este municipio, y las reuniones de no convivientes estarán permitidas, también en ámbito privado, en donde los locales de hostelería podrán abrir con un aforo del al 50% en interiores y el 75 % en exteriores, también con grupos limitados a seis no convivientes.

