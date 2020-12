El BAC «Patiño» ya está en su base de Ferrol tras unos meses en la agrupación OTAN-2

Eran las nueve de la mañana de este miércoles , día 2,y tal como estaba previsto atracó en el muelle número 10 del de la factoría de Navantia-Ferrol el Buque de Aprovisionamiento de Combate-BAC «Patiño” (A-14) después de permanecer cerca de dos meses y medio fuera de su base ferrolana, integrado en la Segunda Agrupación Naval Permanente de la OTAN (SNMG-2) en el Mediterráneo, y que navegó junto a buques de marinas aliadas como Turquía, Rumania, Bulgaria o Alemania todas al mando del Contralmirante Manuel Aguirre Aldereguía y como buque de mando la fragata «Cristóbal Colón«, que también tiene su base en Ferrol.

Mientras el «Patiño» iniciaba su entrada en aguas de la ría ferrolana a partir de las ocho de la mañana se podía oir a través de sus altavoces toda una serie de marchas militares y hacía sonar sus sirenas como saludo que eran contestadas por las de las fragatas F-102 y F-103 atracadas en los muelles del Arsenal militar y del BAC «Cantabria·» y de la F-101 atracados en los muelles de Navantia.

Tras la maniobra de atraque, con la ayuda de remolcadores de la Armada, se celebró una sencilla ceremonia de recibimiento que fue presidida por el capitán de navío Jefe de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Santiago Vila Barrón al que acompañaban los comandantes de las fragatas «Álvaro de Bazán» (F-101), «Juan de Borbón» (F-102) y «Blas de Lezo«(F-103) y ) así como del BAC «Cantabria» (A-15).

Señalamos el acto como ceremonia sencilla puesto que para mitigar el riesgo de contagio y cumplir con la normativa de la Xunta de Galicia debido a la situación de alerta sanitaria en la ciudad de Ferrol con motivo de la pandemia del Covid-19 entre otras medidas no se autorizó la presencia de familiares de los miembros de la tripulación ni de personal militar salvo la pequeña comisión encargada del recibimiento. Asimismo, como solía ocurrir en otros casos de llegada de buques que habían permanecido en la mar durante varios meses, tampoco se contó con la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina.

LA NAVEGACIÓN

El “Patiño” ha navegado unas 11.000 millas náuticas, y efectuado 7 escalas durante estos dos meses: en la Base Naval de Rota (España), Base Naval de Toulón (Francia), Estación Naval de Mahón (España), Base Naval de Cartagena (España), Base Naval de Aksaz (Turquía), Base Naval de Souda Bay (Isla de Creta, Grecia) y Puerto de Catania (Isla de Sicilia, Italia).

Este año, debido a las rigurosas condiciones que impone la COVID 19, la dotación y fuerzas embarcadas del “Patiño” no han podido salir a tierra más allá de algunos lugares aislados que las Bases Navales visitadas han puesto a su disposición. En la medida de lo posible se ha fomentado el ocio a bordo con la celebración de actividades culinarias, concursos y competiciones deportivas, proyección de partidos de fútbol, solicitud de zonas limitadas para prácticas deportivas en puerto, etc.

Tras efectuar una parada logística en Rota para desembarcar a la Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) y al Equipo Operativo de Seguridad (EOS), inició el tránsito a su base en el Arsenal de Ferrol.

SALUDO A LA TRIPULACIÓN

Una vez efectuadas las maniobras de atraque subió a bordo el capitán de navío Jefe de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Santiago Vila Barrón, que fue recibido por el comandante del buque, el capitán de fragata Rafael Delgado Carpentier y al que se le rindieron los honores de ordenanza por la guardia militar.

Seguidamente en cubierta ante una representación de la dotación el CN Vila Barrón pronunció unas palabras de saludo y «de reconocimiento por el gran trabajo realizado en unas condiciones complicadas por la pandemia y de agradecimiento por el gran esfuerzo hecho en estos meses».

Les dio la enhorabuena « por el extraordinario trabajo realizado. Por haber sido capaces de mantener el barco operativo y libre de covid durante este período de tiempo y por el gran papel que han hecho y la contribución a la OTAN y al prestigio internacional de España».

Una vez finalizado este acto bajaron a tierra el CN Vila Barrón y el CF Delgado Carpentier mientras se realizaban a bordo las últimas operaciones con el fin de que la dotación libre de servicio pudiera abandonar el «Patiño» y se encontraran con sus familiares y amigos. .

«REGRESAN CON LA MISIÓN CUMPLIDA»

En su encuentro con representantes de los medios de comunicación el CN Vila Barrón destacó el gran papel desempeñado por el BAC «Patiño» «después de haber estado casi tres meses desplegado en el Mediterráneo».

«Regresa a Ferrol después de casi tres meses con la misión cumplida y además en unas condiciones complicadas debido a la crisis del coronavirus que ha condicionado toda su navegación y han sido capaces de mantener el barco libre del covid y completamente operativo durante todo este periodo

Con la llegada del «Patiño» la 31 Escuadrilla de Superficie está al completo en Ferrol excepto la «Cristóbal Colón» que sigue desplegada en en el Grupo 2».

«LA NAVEGACIÓN NO HA SIDO TAN DURA COMO ESPERÁBAMOS»

Por su parte el comandante del buque, el CF Delgado Carpentier respondió a las distintas preguntas de los representantes de los medios de comunicación.

-«El buque y la tripulación perfectos, quizás se ha pasado digamos que con un poco de incertidumbre porque es verdad que con la situación covid no íbamos a desembarcar al llegar a distintos puertos. Lo que se hizo fue cuando llegábamos habilitarnos unas zonas exclusivas para nosotros pero..hemos sido capaces de organizar cosas a bordo y celebraciones para romper un poco la rutina de la navegación. La navegación no ha sido tan dura como esperábamos».

-«La misión del «Patiño» es de apoyo logístico. La misión de la SNMG-2 es tener una fuerza permanente preparada para responder, es digamos una especie de policía que está permanente en el Mediterráneo.Todas las naciones de la OTAN aportamos a esa agrupación.¿Que es lo que hacemos?, pues nos entrenamos para ofrecer una fuerza creíble y estar coordinados entre nosotros, además hacemos presencia en todos los puertos del Mediterráneo, es una muestra de que la OTAN existe y está ahí para echar una mano si hace falta. España además aporta ese prestigio internacional, esa presencia naval que tiene en su dimensión marítima, en su tradición naval con la OTAN».

-«Y ahora en casa, por fin, ya que las fechas son buenísimas. la dotación viene con muchísimas ganas de estar con sus familias y a ver que nos ofrece ahora la situación covid Estamos todos con un poco de incertidumbre. Seguíamos las noticias desde la navegación para ver lo que pasaba, a lo que nos íbamos a enfrentar a partir de ahora en territorio nacional».

-«A bordo no hemos tenido ningún caso de covid, pero es que hemos sido muy estrictos con ese tema. La dotación pasó una cuarentena de ocho días, seguida de un PCR negativo antes de embarcar, a continuación seguimos con mascarillas y tomándonos la temperatura a diario durante otros ocho días y de ahí en adelante ..la tripulación no ha desembarcado, no ha tenido ningún contacto con población local. Hemos estado siempre separados del resto del mundo, haya a donde hemos ido.

Ahora el buque continúa operativo hasta octubre de 2021, está en situación de alto alistamiento. La dotación entra en permiso post-misión y sigue asignada a la operación Baluarte, la operación que sigue a la Balmis contra el covid, por si hiciera falta».

UN AMPLIO DESPLIEGUE

A lo largo de su despliegue, el BAC “Patiño” ha tomado parte en los ejercicios “Dynamic Mariner 20”, organizados por Francia, “Dynamic Guard 20” organizados por España y “Mavi Balina 20”, por Turquía, así como en ejercicios de oportunidad (PASSEX) con diversas unidades griegas, alemanas, italianas, turcas y de Reino Unido. El buque ha completado un total de 20 aprovisionamientos de combustible en la mar, así como un aprovisionamiento de sólidos en el que proporcionó dos toneladas de víveres congelados a la fragata “Álvaro de Bazán”. También ha perfeccionado misiones logísticas y de tiro de precisión con el helicóptero de la Quinta Escuadrilla de Aeronaves de la Armada “Morsa 14” embarcado.

Además, el “Patiño” ha contado durante todo el despliegue con la presencia de un Equipo Operativo de Seguridad perteneciente al Tercio Sur de Infantería de Marina

La SNMG-2

La SNMG-2 es una de las dos Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN, que opera normalmente en el Mediterráneo. Los despliegues de las Fuerzas Marítimas Permanentes garantizan la existencia de una fuerza preparada para intervenir en cualquier ocasión y transmiten la determinación de la Alianza respondiendo a las necesidades de la defensa colectiva.

España, a través de la integración de sus Fuerzas Armadas, demuestra su compromiso con la OTAN y contribuye a salvaguardar la Paz y la Seguridad Internacionales.

El BAC “PATIÑO»

Diseñado de acuerdo con los requerimientos de la Armada y la Real Marina holandesa en un proyecto conjunto de construcción, desde su botadura el buque ha participado en numerosas operaciones y ejercicios nacionales y multinacionales.

Como Buque de Aprovisionamiento de Combate y fiel a su lema “No vine a ser servido, sino a servir”, la misión del BAC “Patiño” es mantener la capacidad de combate de una fuerza naval desplegada en un teatro de operaciones lejano por períodos extensos. Está diseñado para apoyar a un “Task Group” de un portaaviones, cinco fragatas y veinte aeronaves en la mar durante 21 días, aumentando así el alcance y la presencia de la Flota de una nación marítima como es España, en áreas lejanas.