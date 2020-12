Valdoviño pecha desde este venres o acceso ao faro de Meirás pola alerta vermella

O Concello de Valdoviño pechará este venres o acceso ao faro de Punta Frouxeira, como consecuencia do temporal costeiro de nivel vermello, que comezará na madrugada deste xoves.

A Axencia Estatal de Meteoroloxía sinala que se esperan nesta franxa litoral ondas que poden superar os oito metros de altura e ventos moi fortes.

Con esta decisión o concello extrema as medidas de precaución co fin de previr

accidentes nunha zona de acantilados, especialmente perigosa coas condicións do mar que se esperan: mar combinado do noroeste con ondas de oito a nove metros.

Ao tempo, desde o goberno local recoméndase á poboación en xeral que evite achegarse á zona de costa e que cumpra as recomendacións do 112.

Ademais, en tanto se manteña a alerta vermella, queda prohibido o baño e a práctica de deportes náuticos vencellados á costa.