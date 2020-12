Narón-Presentado o orzamento 2021.»Mantemos un ano máis os impostos conxelados»(M.Ferreiro)

A alcaldesa, Marián Ferreiro, anunciou este venres que o orzamento do Concello para o vindeiro ano ascenderá a 34.070.458,18 euros. A rexedora local presentou o documento contable, “o máis importante para o noso concello”, acompañada polo edil de Facenda, Román Romero, e o portavoz do PSOE, David Pita, trala celebración da Comisión de Facenda, previa á convocatoria do pleno extraordinario no que se someterán a aprobación.

“Os orzamentos de 2021 son uns orzamentos realistas, sociais, adaptados á situación derivada da pandemia pola Covid-19 e priorizando a atención ás persoas, o que se reflicte no incremento de investimento en benestar, servizos sociais e na área de maiores e dependentes”, asegurou Ferreiro. En canto o importe do orzamento subliñou que “mantendo a tendencia dos últimos exercicios, podemos dicir que estes son os orzamentos máis elevados da historia de Narón o que é todo un orgullo”.

A alcaldesa incidiu en que “mantemos un ano máis os impostos conxelados, incluso algún deles o baixamos, para non elevar a presión fiscal á veciñanza e incrementamos dentro do posible os baremos de bonificacións das taxas para axudar ás familias máis vulnerables”. Así mesmo, recalcou que “unha parte importante do orzamento reservouse para a área de Dependencia”

Ferreiro destacou a xestión que se realiza dende o goberno local que permite, asegurou, “construír ano tras ano un modelo municipal economicamente avanzado e realizar investimentos sen recurrir á débeda bancaria, mantendo ao Concello sen endebedamento coas entidades bancarias para afrontar deste xeito o exercicio económico de 2021 con maior estabilidade e, ao tempo, con responsabilidade para poder atender as necesidades que se poidan detectar na cidade en calquera momento”.

O edil de Facenda, Román Romero, desglosou os diferentes capítulos do documento e explicou que ao apartado de investimentos resérvanse 3,2 millóns de euros, unha partida con cargo á que se acometerán obras como a recuperación de chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente (792.366 euros); a rehabilitación do muíño de Xuvia (555.422 euros); a musealización do muíño de Xuvia (239.041 euros); a renovación de alumeado público (254.468 euros); reparacións asfálticas en varios camiños do termo municipal (230.534 euros); o acondicionamento de instalacións para fomento e apoio de actividades deportivas na Gándara (118.657 euros). Así mesmo, indicou, tamén se recollen partidas orzamentarias para melloras nas instalacións do SPEIS (95.000 euros); obras de saneamento no camiño da Fonte (77.846 euros), reposición de alumeados (50.000 euros); sinalización de camiños na zona rural (50.000 euros); preparación do terreo para construír unha xaula de lanzamento en Río Seco (50.000 euros), entre outras actuacións.

Pola súa parte, o portavoz do PSOE, David Pita, asegurou que o orzamento “é un 1,9% superior ao do ano anterior e que como indicou a alcaldesa está baseado en ofrecer servizos á veciñanza”. Pita destacou o capítulo de investimentos, aludindo ás obras que permitirán mellorar a calidade de vida das veciñas e veciños, «porque estes orzamentos non deixan a ninguén fóra despois de consensualos entre o equipo de goberno”.

“Con cargo a unha suba no investimento con fondos propios e tamén coas partidas de administracións supramunicipais e da Unión Europea levaremos a cabo importantes investimentos na cidade, tanto na zona urbana como na rural”, subliñou Ferreiro.