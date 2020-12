El Baxi Ferrol entra en calor ante el GDKO Ibaizabal

Diez partidos y diez victorias para el Baxi Ferrol en la Liga Femenina 2, tras la cosechada en la tarde de este sábado en el Pabellón de A Malata ante el GDKO Ibaizabal, por 71-48.

Mucho frío en la instalación ferrolana, pero eso no era un motivo para que no desluciera un partido igualado en sus primeros minutos, donde los dos equipos hacían demostración de su efectividad, intercambiándose canastas, pero a falta de 6 minutos para finalizar el cuarto, el Baxi Ferrol le subía una marcha a su juego, algo que las jugadoras vascas no podían continuar, logrando distanciarse en el marcador, hasta llegar al 22-8.

En el segundo cuarto, las jugadoras del Baxi Ferrol seguían con el mismo estilo de juego, no dejando pensar a las rivales e incluso parecían que dejaban el partido resuelto en los primeros minutos al llegar ir venciendo 30-10, pero nada más lejos de la realidad, porque el GDKO Ibaizabal iba ganando espacio con el paso de los minutos, aprovechando todas sus ocasiones que tenían y acercándose poco a poco en el electrónico, llegando a bajar la diferencia de los diez puntos, consiguiendo dejar el marcador al descanso en 35-28.

Tras la reanudación las ferrolanas no querían llevarse sustos y con una Dynn Leaupepe espectacular, con varios tapones salvadores que hacían levantar a los 250 aficionados de sus asientos, como también manteniendo su efectividad a canasta, poco a poco volvían a abrir distancias, consiguiendo una relativa tranquilidad al finalizar el cuarto venciendo por 54-36.

En los últimos diez minutos, las jugadoras del Baxi Ferrol seguían sin bajar el pie del acelerador, mientras que las visitantes también querían igualar el juego de las ferrolanas, con mucho juego físico, pero las diferencias se ampliaban ligeramente a favor de las locales, consiguiendo una victoria que nunca corrió peligro, tras llevarse el partido por 71-48.

A nivel individual, en este partido hay que destacar a Dynn Leaupepe con sus 14 puntos y 4 asistencias, a Anniina Aijanen con sus 9 rebotes, a Sune Swart con 2 tapones y 1 recuperación, además de Andrea Boquete con 2 triples.

Con este resultado, el Baxi Ferrol sigue en lo más alto de la tabla, con 10 victorias y ninguna derrota. Su próximo partido será ya este martes, recibiendo al Maristas Coruña, que se disputará a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Ficha técnica:

Baxi Ferrol: Laura Fernández, Irene Garí, Dynn Leaupepe, Anniina Aijanen, Jenna Allen – también jugaron – Patri Cabrera, Julieta Mungo, Patricia Benet, Natalia Rodríguez, Andrea Boquete y Sune Swart.

GDKO Ibaizabal: Laura Marcos, Juana Molina, Helmi Tulonen, Elina Koskimies, Rebeca Cotano – también jugaron – Peyton Ferris, Paula Portilla, Ane Arrien, Ana Iruskieta, Maiane Aizpurua, Olaia Arenas y Joana Cristelo.

Árbitros: Manuel Andrés Seijo Vázquez y Andrés Esteban Domínguez.

Parciales: 22-8, 35-28, 54-36 y 71-48.

Pabellón: A Malata

Lino López: “En partidos trabados y duros el equipo sigue respondiendo”

El entrenador del Baxi Ferrol, Lino López, reconocía que disputaron un “partido duro ante un rival con jugadores de calidad”, en el que tuvieron que trabajar “cada sistema y jugada”, afirmando que en las ferrolanas hubo “altibajos”, donde fueron capaces de “salir fuertes”, consiguiendo que su rival en los primeros minutos “solo pudieran hacer quince puntos”, pero luego “se metieron en el partido.”

Lino López destacaba del GDKO Ibaizabal que tienen jugadoras “físicas, con talento y algunas la temporada pasada jugaban en Liga Femenina” y, por lo tanto, “no le perdieron la cara al partido”, al conseguir “engancharse al partido a pesar de ir nosotras con +22.”

En lo referente a su equipo, las ferrolanas tienen que “seguir trabajando y creciendo”, tras un partido que ha sido “muy intenso desde el primer al último segundo”, por lo que no dudaba en afirmar que estaba “muy satisfecho” tras conseguir una “amplia victoria ante un rival directo”, destacando que en este tipo de partidos “trabados y duros”, el equipo “sigue respondiendo.”

En este tramo de la temporada las jugadoras del Baxi Ferrol están “a un nivel muy alto”, siendo una de las claves de la victoria esta tarde “lo trabajado bien atrás”, en un partido “donde la defensa tiene mucho mérito.”

Las ferrolanas poco tiempo tendrán para descansar, al volver a jugar este martes, pero esto no inquieta a Lino López, reconociendo que tienen “una plantilla amplia y todas las jugadoras suman para el equipo.”