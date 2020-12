Derrota del Club Rugby Ferrol contra el Hernani CRE

Mala jornada, la de este domingo, para el Club Rugby Ferrol en tierras guipuzcoanas, contra el conjunto del Hernani CRE, con un contundente resultado de 51-0 a favor de los locales. Acudían los de Ferrol con la plantilla completa, si bien aún no con el suficiente rodaje tras ser dados de alta los jugadores afectados por la actual epidemia de la covid-19 que asoló parte del plantel, entre positivos y otros en situación de cuarentena. Independientemente de ello, el equipo de Hernani demostró en todo momento un dominio del juego y de la situación que difícilmente podían aguantar el conjunto ferrolano. La continua e incesante lluvia, dejaba el estado del campo en condiciones difíciles para el juego, y favorecía la consecución de errores de los visitantes, bien aprovechados por los jugadores locales. A mayores, el dominio de las posiciones estáticas, especialmente touche y melé, con su potente delantera, no favorecía el desarrollo del juego por parte de los ajedrezados.

Al poco de comenzar el primer tiempo, ya se fue acentuando la superioridad del equipo vasco que ensayó a los 11 minutos, y desde ese momento reflejó un dominio del terreno y de posesión, llegando al final con un resultado de 17-0. En los últimos minutos de la primera mitad, los ferrolanos vieron una tarjeta amarilla, y poco después, tras un desencuentro en el campo, el arbitro lo solucionó con una roja para los vascos y 2 rojas para los ferrolanos. Este hecho, dejó en una evidente inferioridad a los visitantes que no fueron capaces de organizar el resto del encuentro. Así el segundo tiempo transcurría con un juego duro pero insuficiente para recuperar el dominio del campo y de posesión, que derivó en una sucesión de seis ensayos y diferentes transformaciones que dejaron el marcador final en un 51 a 0.

Si bien el resultado no deja lugar a dudas, desde un principio, este encuentro representaba uno de los más difíciles para los ferrolanos, y constituía una vara de medida del estado del equipo. El Hernani CRE es un recién descendido de División de Honor «A», y representa uno de los equipos de más alto nivel de la División de Honor «B», estando llamado a ser un firme candidato para el triunfo final. Igualmente, el resultado no refleja el esfuerzo, la entrega y el aguante del equipo ferrolano, pues en ningún momento rebajo la tensión del encuentro, pero errores de manejo y golpes de castigo fueron perfectamente aprovechados por el conjunto vasco.

En palabras del entrenador Juan Pablo Chorny, “sin duda han sido superiores en todo momento no pudimos realizar jugadas de ataque y nos dedicamos a defender ante un equipo con una dura delantera. Nosotros no hemos sido capaces de organizarnos para desarrollar el juego que esperábamos. El resultado no admite duda, pero tenemos que ser consciente del nivel de juego del equipo al que nos enfrentábamos, y que nuestros objetivos permanecen inalterables, y son asegurarnos en la parte de la tabla que nos permitan entrar en una cómoda permanencia”.

Así, actualmente el equipo de Ferrol, permanece de séptimo en la clasificación con 9 puntos, empatado con el sexto, el Zarautz KE, en un grupo de 12 equipos. El primero de la tabla es el Hernani, con 20 puntos, tras el resultado del presente partido.

El siguiente encuentro tendrá lugar contra el Bizkaia Gernika RT el próximo domingo 13 de diciembre, segundo en la clasificación, con lo que promete otro encuentro difícil para los de Ferrol.