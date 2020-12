El Concello intervendrá de forma subsidiaria en un inmueble de la calle Coruña para garantizar la seguridad

El Concello de Ferrol viene de adjudicar la redacción del proyecto básico y de dirección de las obras de la ejecución de los trabajos que llevará a cabo de forma subsidiaria en el número 32 de la calle Coruña, en el barrio de A Magdalena, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salubridad y ornato legal exigible en el inmueble dado el mal estado general que presenta.

El concejal de Urbanismo, Julián Rena, dio cuenta esta mañana en la comisión informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Servicios, Obras, Seguridad y Contratación de los detalles de la intervención que desarrollará el Concello. Incluye la limpieza del solar, la retirada de cascotes y también de elementos sueltos que presenten riesgo de caída.

Se valorarán el estado de las vigas que sirven de sujeción de la medianera con el inmueble contiguo y la necesidad de ejecutar alguna medida complementaria, como la aplicación de un muro impermeable en las dos medianeras.

También se ejecutarán obras de saneamiento en la fachada de acuerdo con lo establecido en el Plano General de Ordenación Municipal (PGOM) en relación a las condiciones generales de estética e integración ambiental. En este sentido se intervendrá en los cierres, incluyendo la ejecución de una solera de hormigón en toda la superficie del solar que tendrá un acabado regular y garantizará la evacuación de las aguas que recoja hacia la red de saneamiento, evitando la afición de estas aguas a las edificaciones o predios colindantes o a la vía pública.

El edil también trasladó esta mañana a los grupos de la oposición a intervención de humanización que se llevará a cabo en la Travesía de Batallones y en el entorno de la Casa del Patín, en el barrio de Esteiro. El Concello viene de adjudicar la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de reurbanización con el objetivo de habilitar un único espacio, a modo de plaza, que sirva de soporte urbano para el ámbito formado por los edificios públicos de la Biblioteca de la Casa del Patín y del nuevo edificio de usos administrativos de la Universidade da Coruña. El concejal, junto con técnicos municipales, mantuvo esta mañana una reunión de trabajo con María Elia Estraviz, adjudicataria de los trabajos, para abordar los detalles de la actuación.

En la actualidad, el entorno de la Casa del Patín cuenta con un pequeño espacio verde delante del acceso principal del edificio, insuficiente dado su carácter institucional y su importante valor patrimonial por ser ejemplo singular de un edificio del siglo XVIII. El futuro edificio de usos administrativos de la Universidad cuenta también con una pequeña zona verde delante, de titularidad municipal, en la que aún existen varios falsos plátanos antiguos, como testimonio de las antiguas alamedas con que contaba la ciudad. Estos dos espacios se encuentran descontextualizados y atravesados por una calzada asfaltada que conecta la calle Carlos III con la calle Ánimas. Por su parte, en la parte trasera de la Casa do Patín existe también una zona verde que precisa de una intervención blanda de actualización, conservando las tileras existentes.

Una travesía para los peatones

La travesía de Batallones presenta en la actualidad un estado de conservación deficiente, con unas aceras que no cumplen los estándares mínimos de accesibilidad y una urbanización diseñada para el vehículo y no para los peatones. Y por ello el Concello ha previsto intervenir la calle con el fin de “humanizarla”, explicó Reina. El proyecto deberá contar con el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta por afectar a una zona de protección del Camino Inglés y por incluir un edificio catalogado como es la Casa do Patín.