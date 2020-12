Covid19-Área Ferrol (10-XII)-Notable aumento en As Pontes y descenso en Pontedeume, en infantil y centros educativos

Este miércoles se computaron hasta las 18.00 horas en los centros educativos no universitarios y en las escuelas infantiles en el Área Sanitaria según los datos facilitados al mediodía de este jueves por la Consellería de Cultura, Educación e Universidad de la Xunta de Galicia, un total de 78 casos activos. Se advierte un notable aumento en As Pontes y descenso en Pontedeume

Dos aulas del Área Sanitaria están cerradas, una en Ferrol y una en As Pontes.

Distintos centros

-En Ferrol, 29 afectados. En el CEEPR Aspanaes (1); CEIP de Esteiro (1) ; CEIP de Pazos (1); CEIP de Ponzos (1); CEIP Isaac Peral (1); CEIP Manuel Masdías (1); CEIP Plurilingüe A Laxe (1) y un aula cerrada; CEIP Recimil (1); CIFP Ferrolterra (1); Rodolfo Ucha Piñeiro (1 ); CMUS Profesional Xan Viaño (1); CPR Belén (1); CPR Plurilingüe Compañía de María (1); CPR Tirso de Molina (2); IES Canido (2); IES Concepción Arenal (2); IES de Catabois (2); IES Ferrol Vello (1); IES Leixa (2); IES Ricardo Carballo Calero (1) ; IES Sofía Casanova (1); y el IES Saturnino Montojo (1).

Una escuela infantil, E.I Ludy (2).

-En Narón,16 afectados. En el CEIP A Gándara (3); CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia (1); CPI de O Feal (4); CPR Jorge Juan (5); CPR Santiago Apóstol (1); CRA de Narón (1) e IES Terra de Trasancos (1).

-En Ares, 1 afectado, en el CPI «As Mirandas» (1) .

-En As Pontes, 19 afectados. En el IES «Moncho Valcarce» (2); CEIP Plurilingüe A Magdalena (11) y un aula cerrada y en el IES Plurilingüe Castro da Uz(6).

-En As Somozas, 1 afectado en el CEIP O Marbán (1).

-En Fene, 4 afectados. En el CEIP Plurilingüe de Centieiras (1), en el IES de Fene (1), en CPR Plurilingüe Jorge Juan (1) y en el CEIP Plurilingüe O Ramo (1).

-En Monfero, 1 afectado, en el CPI Plurilingüe Virxe da Cela (1).

-En Mugardos, 1 afectado. En el Plurilingüe Unión Mugardesa (1).

-En Ortigueira, 1 afectado. En el CEIP José María Lage (19

-En Pontedeume, 2 afectados. En el CEIP Couceiro Freijomil (1) y en el CPR Luís Vives (1).

-En San Sadurniño, 1 afectados, en el CPI (1).

-En Valdoviño, 1 afectado en el CPI «Centieiras» (1).

Ya no figuran

En A Capela, en el CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro . En Cariño, en el CEIP Manuel Fraga Iribarne .