Narón-Este sábado IbuprofenoTeatro presenta no Pazo a obra“O mel non caduca”

O Pazo da Cultura acolle este sábado a actuación da compañía Ibuprofeno Teatro . Con motivo das actuais indicacións sanitarias, o aforo actual do Pazo da Cultura está limitado a 250 persoas, tal e como indicou o concelleiro de Cultura, Guillermo Sánchez Fojo, polo que aínda quedan dispoñibles algunhas entradas tanto para a obra teatral “O mel non caduca”, de Ibuprofeno Teatro.

Na xornada deste sábado a compañía Ibuprofeno Teatro, ás 20.00 horas representará a obra “O mel non caduca”, unha traxicomedia biodegradable e ecosostible sobre a obsolescencia programada da relación do ser humano cos obxectos e da degradación ecolóxica do planeta por mor da perversa lóxica capitalista, do crecemento e do consumo masivo de produtos.

As entradas para esta proposta cultural no Pazo teñen un prezo de 9,50 euros para o público xeral e de 6,65 para abonados, desempregados/as e persoas con carné xove ou de estudante (ata 25 anos).