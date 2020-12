Mugardos, con Miguel Mahía.«Cogimos un concello muy endeudado.Miramos el futuro con optimismo»

(E.S.)-El pasado día 10 de diciembre se cumplió un año en el que el Partido Popular volvió a la alcaldía de Mugardos. Un año no da para mucho después de todas las noticias que se han publicado. Y tras precisamente esas noticias nada mejor que mantener un encuentro con el edil de Hacienda del concello mugardés, una concejalía de la máxima importancia que marca el termómetro de la buena marcha municipal.

Xosé Miguel Mahía Prados es un joven activo, preocupado por los temas de su pueblo, como de los otros municipios cercanos. Un «trabajador de las letras» recordando sus diversas publicaciones; un preocupado por los temas de la juventud, es presidente provincial de Nuevas Generaciones, y sobre todo un defensor del programa electoral que está ahora desarrollando el Partido Popular en Mugardos con Juan Domingo de Deus en la alcaldía.

«Cogimos un Concello endeudado»

GA.-Nos recibe en su despacho en la Casa Consistorial y sin cuestionario previo…adelante con la pregunta necesaria ¿Cómo valora estos doce meses del PP al frente del gobierno local?

X.M.M.-«Con más luces que sombras, pero con mucho trabajo detrás. Sombras porque no hemos podido hacer muchas de las cosas que teníamos planeadas implantar desde el minuto cero. Nos dimos de bruces con la realidad, y es que cogimos un Concello endeudado con proveedores y administraciones, y a eso hay que sumarle la situación que se ha generado por la COVID-19.

Una vez saneada la situación financiera, y corregidos todos los problemas de gastos que encontramos, entramos en un año de licitaciones, que esa sería un poco la luz al final del túnel. Hablamos de contrataciones de nuevos y mejores servicios, y es ahí donde la gente va a notar un plus en la gestión. Puedo aventurar que incluso en estas Navidades con la programación que se ha diseñado desde el área de cultura, con el alumbrado y las actividades, la gente va a notar esa otra forma de gestionar y gobernar».

GA.-Ya se suponía que la economía municipal no era buena pero..¿era tan mala?

X.M.M.-«La situación no era mala. Era pésima. Cogimos un Concello que no pagaba lo que debía, y estuvimos al canto de un duro de suspender pagos, de hecho en agosto casi nos quedamos sin fondos para pagar nóminas por falta de liquidez debido a todos los pagos que se realizaron durante el primer semestre del año. Un desglose de esas deudas que hemos liquidado son deudas a proveedores por valor de 1,7 millones de euros, certificaciones de obra pendientes por valor de 370.000€ o deudas con Augas de Galicia de 334.000€. Ahora antes de terminar el año liquidaremos la deuda con el Concello de Ares por la compensación de los terrenos de la EDAR y la compensación que están sin pagar desde 2015 por valor 312.000€ más una parte pendiente de expropiaciones de los terrenos, y también abonaremos las horas extra GES que se le deben por valor de 112.000€, habiendo liquidado este mes las horas que se le debían a la Policía Local. En total la factura que nos encontramos era de 2,84 millones de euros, que se dice pronto».

Unos presupuestos para liquidar deudas

GA.-Se dice que son presupuestos son la prueba de la buena marcha de un concello.¿Los aprobados son positivos?

X.M.M.-«Son unos presupuestos que se diseñaron para liquidar las deudas de años anteriores que no estaban recogidas en ningún lado, cumplir con la normativa presupuestaria, y hacer una serie de inversiones. Digamos que son unos presupuestos pensados y diseñados para poder sembrar, de ahí que tengamos muchas esperanzas depositadas en el 2021.

Se destinó un 36,41% a deudas a proveedores de años anteriores que se pagaron con cargo al presupuesto prorrogado y que se incorpora al actual desde enero de 2020 hasta la actualidad. Un 35,64% en nóminas del personal municipal. Un 16,41% para Gastos corrientes como los desbroces, compra de material para el servicio de obras, servicios de jardinería, alumbrado, ayudas sociales y pymes, agua, bombeos… y un 11,54% al capítulo de inversiones como son obras, compra de equipos, adquisición de parcelas, edificios… Destacar aquí la compra del edificio que albergará la nueva biblioteca».

Una puerta abierta al diálogo con la oposición

GA.-Y a todo esto ¿Cómo calificaría el comportamiento del resto de los partidos?

X.M.M.-«Dialogante. Con algunos partidos más que con otros, todo sea dicho. Hay partidos como es el caso del PSOE local que aporta ideas, proyectos, y que en todas las comisiones presenta mejoras que, como es obvio, se evalúan y se intentan llevar a cabo si son viables.

Después existe un bloque creado por IU y el BNG que está instaurado en la no proposición. De hecho a estas alturas no nos extraña ya a ninguno de los miembros del gobierno que o pasen las comisiones en silencio, o a poner palos en las ruedas a cosas vitales. Para muestra un botón: aprobamos una modificación de crédito para ampliar la partida de ayudas sociales, porque la teníamos agotada, y los dos partidos votaron en contra de su aprobación. Se antepone el querer frenar la labor del gobierno en lugar de pensar en la gente que necesita de esas ayudas. Cada uno tiene su forma de hacer política, y eso está claro, pero creo que los dos partidos se equivocan con esta postura.

El gobierno siempre ha tendido y tenderá puentes para todos los grupos de la corporación, ahora no vamos a obligar a nadie a cruzarlos. La puerta al diálogo siempre estará abierta».

Gobernar no es sencillo

GA.-Tienen algo más de dos años de gobierno por delante ¿Tarea difícil?

X.M.M.-«Sin lugar a dudas. Gobernar no es sencillo, sobre todo por situaciones complejas e incómodas generadas por la pandemia y que hay que abordar. Tenemos proyectos muy importantes sobre la mesa que se abordarán a lo largo de este 2021, y no solo proyectos de obras como pueden ser la nueva biblioteca municipal o el edificio Zárate. Hay un proyecto social muy importante que se está gestando y que puedo adelantar que será ambicioso y puntero.

Tanto el Alcalde como los miembros del gobierno nos dejaremos la piel y lo mejor de nosotros durante estos años para demostrar que con trabajo, tesón, diálogo y voluntad, un pueblo puede mirar al futuro con optimismo«.

Sintonía con los funcionarios y trabajadores

GA.-Usted es edil también de personal ¿era tanto el olvido al que se tenía a funcionarios y trabajadores?

X.M.M.-«Eso es algo que tendría que responder el comité de empresa. Lo único que yo puedo decir que es la sintonía entre los trabajadores, tanto personal laboral como funcionarios, y el gobierno, es fluida y buena.

Acabamos de aprobar la OPE 2020 cuando no se creía que fuera posible aprobarla antes de acabar el año y que fue negociada con el Comité, y estamos terminando la propuesta de modificación de la RPT en la que ha participado de forma activa ya no solo el Comité, si no todo trabajador del concello que así lo ha estimado oportuno».

El presupuesto 2021

GA.-Ya camino del 2021..para cuando el presupuesto del año próximo?

X.M.M.-«Ya presentamos las líneas generales de los presupuestos del año que viene en la pasada comisión de hacienda del 7 de octubre, y seguramente procederá su debate y aprobación, si procede, en el primer trimestre de 2021. Ahora mismo los departamentos de Intervención y tesorería tienen preparado un borrador general a falta del anexo de inversiones, pero tenemos que hacer el cierre de año y la Cuenta General. Los plazos son los que son y los medios que disponemos no permiten ir más rápido».

¡De ésta salimos!

GA.-En estos difíciles momentos, ¿cual es el consejo del concejal más joven de la corporación al resto de los vecinos?

X.M.M.-«La verdad, siempre he sido más de escuchar consejos de mis mayores que de darlos, pero si tuviera que decirles algo es que no pierdan la esperanza. Como sociedad siempre que han venido épocas malas hemos salido adelante, y esta no será una excepción. Y desde el Ayuntamiento pondremos todos los recursos a nuestro alcance para poder ayudarlos a solucionar sus problemas y a mirar al futuro con optimismo. De ésta, salimos».