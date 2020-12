El Concello celebrará en abril un congreso de expertos para divulgar la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial

El Concello de Ferrol celebrará en el mes de abril, el día 22, un congreso de autoridades y expertos alrededor de la ciudad y de su candidatura ‘Ferrol, Porto da Ilustración’ a Patrimonio Mundial. Así lo anunciaron esta mañana las concejalas de Turismo y Promoción Económica, María Teresa Deus, y la de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, que coincidieron en el esfuerzo que se está desarrollando desde el Concello para seguir avanzando en la propuesta.

En el marco del proyecto MMIAH (Maritime, Military and Industrial Heritage of the Atlantic Area Coast), liderazgo por el Concello de Ferrol e integrado por otros ocho socios europeos—Cádiz, Ílhavo (Portugal), Plymouth y Liverpool (Inglaterra), Caen y La Rochelle (Francia), y los de Limerick y Cork (Irlanda)—, la Administración local va a desarrollar una serie de acciones con el fin de “divulgar nuestra candidatura”, explicó la responsable de Turismo, puesto que “todos los bienes que integran la propuesta ferrolana también forman parte del inventario catalogado en el proyecto MMIAH, es decir, elementos patrimoniales militares, industriales y marítimos”.

La primera será el congreso, que aglutinará a expertos en la materia en el Teatro Jofre. La voluntad del Concello es que sea abierto al público, aunque también está prevista la retransmisión por streaming para garantizar la participación de todos los ponientes y su difusión. “Con este evento pretendemos dar un salto cualitativo en la divulgación de nuestra candidatura ‘Ferrol, Porto da Ilustración’, poniendo en valor el trabajo realizado a lo largo de estos 20 años, y queremos que, una vez obtenido el respaldo de la Xunta, marque el punto de salida de la última carrera hacia la declaración final de la Unesco”, apuntó María Teresa Deus.

Una segunda acción en las aulas para combatir la desafección

La segunda acción se desarrollará en las aulas, tal y como presentó Martínez Montero, a partir del mes de febrero. Incluirá charlas y actividades didácticas alrededor de la candidatura a Patrimonio Mundial y de los bienes de la ciudad. Este curso escolar se desarrollará en cinco CEIP y en otros cinco IES de la ciudad, y está previsto que en los próximos años se amplíe a otros tantos. De este modo, además de actuar en la base, en la infancia, “pretendemos llegar también a las familias” puesto que a pesar de llevar 20 años trabajando en la candidatura, “observamos en la ciudadanía cierto desconocimiento y desapego respeto a nuestro patrimonio, incluso rechazo”, comentó la edil. “Queremos combatir esa desafección para que los ferrolanos salan a conocer, valorar y apreciar lo que tenemos en Ferrol”.