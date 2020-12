Covid19-Área Ferrol (18-XII)- 8 afectados menos en infantiles y centros escolares

Según los datos facilitados al mediodía de este viernes, correspondientes a las 18 horas del jueves, por la Consellería de Cultura, Educación e Universidad de la Xunta de Galicia, un total de 73 casos activos, se computaron en los centros educativos no universitarios y en las escuelas infantiles en el Área Sanitaria de Ferrol, ocho menos que en el informe anterior . Continúa como mayor centro afectado uno de As Pontes.Ya son siete aulas las que permanecen cerradas en el Área Sanitaria, una Pontedeume , dos en As Pontes,una en Cedeira y tres en Narón.

Distintos centros

-En Ferrol, 25, tres menos que en el informe anterior. En el CEEPR Aspanaes (1); CEIP de Esteiro (2);CEIP de Ponzos (1); CEIP Manuel Masdías (1); CEIP Plurilingüe A Laxe (1) ; CEIP Recimil (2); CIFP Ferrolterra (1); Rodolfo Ucha Piñeiro (1 ); CPR Belén (1); CPR Ludy (1); CPR Plurilingüe Compañía de María (3); Náutico-Pesqueira (1); IES Canido (1); IES Concepción Arenal (1); IES Ferrol Vello (1); IES Leixa (1); IES Ricardo Carballo Calero (1) ; y el IES Sofía Casanova (4).

Ya no figuran la escuela infantil, E.I Ludy (2) y el CEIP Isaac Peral (1);

-En Narón,13 afectados. En el CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia (1); CPI de O Feal (3); CPR Jorge Juan (3); CPR Santiago Apóstol (1); CRA de Narón (1); y en IES As Telleiras (1)

En la Escuela Infantil en la E.I Municipal Piñeiros (1) y un aula cerrada; y en la E.I Municipal A Solaina(1) y dos aulas cerradas.

-En As Pontes, 22 afectados, dos menos que en el informe anterior. En el IES «Moncho Valcarce» (3) y un aula cerrada; CEIP Plurilingüe A Magdalena (11) y un aula cerrada; IES Plurilingüe Castro da Uz (4); CEIP Plurilingüe A Fraga (2); y en el CEIP Plurilingüe Santa María(2)

-En Cedeira, 3 afectados.En el CEIP Nicolás del Río (3) y un aula cerrada.

-En Fene, 2 afectados, uno más que en el informe anterior. En el CPR Plurilingüe Jorge Juan (2). Desaparece el CEIP Plurilingüe O Ramo (1).

-En Neda, 2 afectados. En el CEIP de Maciñeira (1) y en el IES Fernando Esquío (1).

-En Ortigueira, 1 afectado. En el CEIP José María Lage (1)

-En Pontedeume, 4 afectados, uno menos que en el informe anterior. En el CEIP Couceiro Freijomil (1) y un aula cerrada; en el CPR Plurilingüe San José (2) y en IES Breamo (1).´

-En San Sadurniño, 2 afectados, uno más que en el informe anterior, en el CPI (2).