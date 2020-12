El Club de Remo de Ares ya prepara en la mar una nueva temporada en la ACT

(Jorge Martínez) Los remeros aresanos llevan un par de meses preparándose entre los entrenamientos en tierra y en mar. La pretemporada avanza a buen ritmo, por lo que hemos querido hablar con su nuevo entrenador, Jose Manuel Peláez, «Pendo» para conocer de primera mano como avanza la preparación de la Santa Olalla hacia una nueva Liga Euskolabel de la ACT, que tendrá lugar en el verano del 2021.

¿Cómo ha sido la llegada y la adaptación de Pendo al Club de Remo de Ares?

Ha sido intensa y motivante al mismo tiempo. Siempre que llegas a una nueva entidad hay muchas cosas que desconoces. Es como un gran buque cargado hasta arriba y a toda máquina que tiene su inercia y no se va a detener para adaptarse a tu ritmo. Eres tú, con la ayuda de la gente que lo gobierna en cuanto a funcionamiento interno, infraestructuras, filosofía… el que tienes que ponerte al día. Poco a poco intento ir adaptándome a la nueva realidad y hacer mi trabajo lo mejor posible y siempre en consonancia con los objetivos que nos hemos planteado todos (remeros, directiva y cuerpo técnico)

¿Con que plantilla de remeros cuenta la Santa Olalla para la temporada 2020 – 2021?

En cuanto a la plantilla, hemos intentado priorizar el intentar retener al mayor número posible de remeros de la temporada pasada, puesto que demostraron un gran nivel. Una vez asegurada la continuidad de 12 de ellos, nos pusimos manos a la obra para aumentar el número de efectivos. En total 12 incorporaciones entre los que hay canteranos, remeros vinculados a la casa y nuevas caras con amplia experiencia en el mundo del remo que, sumadas a los 12 que continuaban y los juveniles que están totalmente integrados en nuestros entrenamientos, conforman un grupo más que ilusionante con el que trabajar.

¿Cuál es la planificación de la pretemporada y cómo se está desarrollando la misma?

Comenzamos con los entrenamientos a mediados de octubre. La pandemia marca esta temporada tan «atípica». Tenemos que intentar adelantarnos a los acontecimientos y en ese sentido hemos intentado avanzar todo lo posible en previsión de futuros confinamientos o restricciones. Hemos dado más protagonismo a los entrenamientos de agua puesto que muchos remeros vienen de otros clubs y otras remadas. Nos interesa que cojan la boga tan característica de este club lo antes posible. En cuanto a la planificación, está diseñada para estar al 100% a finales de junio, por lo que los objetivos a corto plazo van encaminados a crear la base que nos permita estar bien en esas fechas, no ahora. Nuestra prioridad es lograr la permanencia en la Liga Euskolabel, objetivo que de ser logrado ya sería un éxito para un club como el nuestro. Lo que no quita que como deportistas seamos ambiciosos y no renunciemos a un sueño como el que sería entrar en la final de La Concha.

Pero de momento lo que toca es trabajar. La entidad ha puesto a nuestra disposición un equipo multidisciplinar de lujo, con nutricionista, fisioterapeuta, médico, psicólogo deportivo, etc con el que intentaremos sacar el máximo partido de esta plantilla. Ganas e ilusión no nos faltan. Esperamos estar a la altura de las circunstancias y darle a Ares la temporada que se merece.

La trainera del Club de Remo de Ares entrena varios días por semana, saliendo al mar todos los fines de semana. Por el momento, ha participado en dos regatas amistosas, una en Muros el 28 de noviembre y la otra esta misma mañana en Mugardos, donde también participaron los anfitriones, CR Narón y CR Cedeira, entre otros. En ambas consiguieron la victoria, saliendo con buenas sensaciones. Por el contrario, la Bandeira Diputación de A Coruña tuvo que ser suspendida el 5 de diciembre en Camariñas y Muxía debido al fuerte temporal existente aquel día en A Costa da Morte.

A nivel social, el Club de Remo de Ares ha participado en un spot contra la violencia de género y en la grabación de una canción navideña solidaria para la televisión vasca, junto a los demás clubes pertenecientes a la ACT. De la misma forma, la entidad aresana continua con el trabajo con la cantera, llevando a cabo los entrenamientos con las medidas de seguridad de la covid-19 y dando continuidad a su proyecto de «Juntos Invulnerables».

El próximo domingo 27 de diciembre la entidad presidida por Germán Sánchez cerrara este año 2020 con una Asamblea General Ordinaria donde se aprobarán las cuentas y la memoria de la temporada y con una Asamblea Extraordinaria donde se dará el pistoletazo de salida a la convocatoria de elecciones a la presidencia del club. Ambas asambleas tendrán lugar en el salón del Hostal Villa de Ares.