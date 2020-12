Joselyn Brea e Iván Puentes campeones gallegos de duatlón en Narón

Este domingo se disputaba en el Polígono de Río do Pozo el Campeonato Gallego de duatlón. La prueba organizada por el Concello de Narón, FEGATRI y AD Náutico de Narón se disputó bajo unas estrictas medidas sanitarias, resultando ser un éxito deportivo, no por el excelente nivel de los deportistas, si no gracias a su comportamiento ejemplar, como del público asistente a la misma, demostrando que el deporte responsable se puede llevar a cabo.

El ferrolano del Triatlón Ferrol, Iván Puentes, se hacía por segundo año consecutivo con el titulo de la modalidad, mientras la hispano-venezolana Joselyn Brea, del Tri Penta Terras de Lugo, repetía triunfo que ya consiguiera en el 2018 en el mismo circuito de Río do Pozo.

Nerea García se hacía con la victoria en categoría junior femenina y Nuria Senra, del Náutico de Narón, se llevaba el oro en la categoría V1. Mientras, por equipos, el Triatlón Ferrol se llevaba la segunda plaza y las chicas del Náutico de Narón se subían a la tercera posición del cajón.