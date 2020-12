El BNG y el HAF demandan soluciones inmediatas al gobierno de Ferrol para la hostelería

La línea de ayudas que el gobierno de Ferrol plantea para la hostelería dentro de su programa PAME III no han dejado satisfechos al colectivo de Hosteleros y Autónomos de Ferrolterra, como tampoco al BNG.

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, ha querido cuestionar “a actitude do goberno local”, en una rueda de prensa celebrada este lunes, tras haber recibido el borrador de esta línea de ayudas.

Estas ayudas “parten dunha idea equivocada”, como es la de permitir “que manteñan a súa actividade durante tres meses, cunha actitude condescendente”, cuando esta partida “non debería ser para manter a actividade, senon porque deixaron de tela” y ha criticado los criterios solicitados como son los gastos en Seguridad Social y en el alquiler, como también el plazo de la resolución de las ayudas, establecido en seis meses, por lo que esto “non é un sistema para facelo efectivo.”

Otro de los aspectos que en los que Iván Rivas ha mostrado su rechazo es la subvención de estos gastos “a través de entidades financieiras” y ha criticado que el gobierno local “descoñece a realidade do sector, que traballa con xestorías.”

En esta línea de ayudas están excluidos todos los negocios que han abierto sus puertas tras el estado de alarma del mes de marzo, algo que “non ten sentido”, ha afirmado Iván Rivas, como tampoco “o quedar excluido se teñen débadas co Concello”, siendo una solución el “descontar a cantidade adeudada da línea de axudas.” A este respecto, ha criticado que Emafesa “non paga o canon do Concello e non pasa nada”, pero si un hostelero o autónomo “non paga, non pode acceder á bonificación.”

En materia de política fiscal esta línea de ayudas “equivócanse”, donde habría que “bonificar as ordeanzas fiscais”, poniendo como ejemplo el que si una persona “non poden traballar o 100%, os tributos non poden ser do 100%” y ha criticado que el gobierno municipal “dérase presa” en bonificar el IAE “para empresas que facturan máis dun millón de euros”, pero al colectivo de hosteleros “esta medida no lles afecta.”

Iván Rivas también ha criticado la labor de la Xunta de Galicia al respecto, tras decretar el cierre de la hostelería “sen axudas” y en el momento que las han decretado “tócalles o redor de 800 euros por negocio”, sumado a que es una línea de ayudas “que cando se acabe a liña, acábase o diñeiro.”

Solicitud de frente común a los ayuntamientos de la comarca

La representante del colectivo Hosteleros y Autónomos de Ferrolterra, Paula García ha solicitado a los ayuntamientos de Ferrol y su comarca “fagan unha fronte común e forza” ante la Xunta de Galicia, para conseguir líneas de ayuda para toda la hostelería que se ve afectada por la crisis.

La línea de ayudas para el alquiler “é moi inxusta”, al no haber tenido en cuenta “os que teñen hipoteca e precisan estas axudas”, por lo que esto “so prolonga a agonía” ha afirmado Paula García.

Otra de sus peticiones es la instalación de terrazas en aquellos negocios que hasta la fecha no lo tenían. Para ello, “hai que realizar moito papeleo e requisitos”, por lo que teme que llegue el verano “e non poidan poñer as terrazas.”

Su compañera, Azucena Rico, también hacía referencia al ocio nocturno, que lleva cerrado desde el mes de agosto y ha criticado que el Concello de Ferrol “anunciara unha liña do PAME e agora queren cambiar as bases.”