El Club Sincro Ferrol participó en la primera Liga de figuras en Pontevedra

El pasado sábado el Club Sincro Ferrol participó en la primera Liga de figuras, celebrada en Pontevedra, con cuatro niñas alevines y cinco infantiles, en la que ha sido su primera competición en diez meses, en la que los nervios por querer mostrar todo lo trabajado y la ilusión de volver a la competición fueron las protagonistas.

Hay que destacar el 9º puesto de Julieta Filgueira y el 20º de Lucía Pérez en la categoría alevín, como también el de 15º puesto de Xandra Martínez y el 29º de Naira Abad, en categoría infantil, situándose así en la parte alta de la tabla.

Las ferrolanas han conseguido estos resultados a pesar de ver muy reducidas sus horas de entrenamiento, con el nuevo convenio firmado con el Concello de Ferrol, que les ha llevado a la disminución del aforo de la piscina por motivo de la pandemia, al cual se ha sumado una avería en la piscina de Caranza en esta última semana que les impidió entrenar en la instalación, por lo que desde la entidad quieren agradecer el trabajo y esfuerzo de las entrenadoras y nadadoras que demostraron su capacidad para adaptarse y seguir luchando por su deporte.

Al mismo tiempo, desde el Club Sincro Ferrol quieren agradecer a Be One su colaboración por dejarles entrenar en la piscina de A Malata el pasado jueves y viernes, consiguiendo con ello que las nadadoras no fuesen a la competición sin haber tocado agua en sus entrenamientos.