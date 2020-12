Nadal 20-Actividades en la zona norte

EN FERROL

–-Suprimida la cabalgata en la zona rural

Desde la Agrupación de la Zona Rural de Ferrol, se comunica que después de varias reuniones con la Concejala de la Zona Rural Ana Lamas y a pesar del interés mostrado por la misma, de que los niños del Rural no se quedasen sin poder ver a los Reyes Magos en el formato tradicional, que año tras año se celebraba en el Rural y siendo que las medidas dictadas por el Gobierno Central y la Xunta de Galicia, no permitían la celebración de ninguna cabalgata y la única opción era una recepción estática y siempre sin el desplazamiento en carrozas de los Reyes Magos, esta Agrupación por unanimidad ha decidido no celebrar ningún acto para la llegada de los Reyes Magos al Rural, lamentamos profundamente que los niños del Rural, se queden sin la tradicional Cabalgata, pero dada la situación actual del COVID entienden que es lo mejor, para la seguridad de todos.

La Agrupación de AAVV del rural agradecen la disponibilidad de laConcejala y esperan que para el próximo año, se pueda estar en una mejor situación.

–Mercado de Nadal

Este año la Plaza de Armas alberga el primer Mercado de Nadal de Ferrol, hasta el 5 de enero de 10 h a 14 h y de 17 h a 21 h.

«A fábrica de papel»

Hasta hoy jueves, día 24 de diciembre los más pequeños de la casa podrán disfrutar de una divertida actividad, «A fábrica de papel» en la que se convertirán en ayudantes de Papa Noel. Tras 4 divertidos juegos finalizarán la actividad recibiendo su diploma oficial de ayudante de la mano de Papá Noel, en su cabaña de Laponia.

Para cumplir con la normativa COVID a actividad se hará en grupos reducidos por lo que será necesario reservar sesión en la web

www.cidadedonadal.org

Cartas reales

Recogida de las cartas de niños y niñas, en las cajas de correo instaladas en la Plaza de Amboage, en el Cantón y en la Plaza del Inferniño. Hasta el 5 de enero

Hoy, día 24, animación de calle y Pasarrúas

Durante todo el día diferentes grupos de artistas con voluminosos atrezos, todos inspirados en los famosos desfiles de Disneyland, recorrerán las calles de Ferrol con la intención de repartir magia y alegría a la chavalada y mayores de la ciudad.

Soldados de plomo gigantes, caballos de carrusel iluminados… y por supuesto el gran protagonista de estas fiestas, Papá Noel, que este año los visitan dentro de una burbuja de la que no saldrá para prevenir la Covid-19.

EN NARÓN

El programa “Narón Nadal 2020” continúa con la Cidade dos Agasallos en el Pazo da Cultura, que se puede visitar hasta el viernes de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas y el sábado y el domingo en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas. Allí podrán dejar las niñas y niños sus cartas a los Reyes Magos y disfrutar de un espacio ambientado para recibir el próximo día 5 a Melchor, Gaspar y Baltasar. La semana que viene también podrá visitarse la Cidade dos Agasallos, los días 28, 29 y 30 de diciembre y 4 de enero en horario de mañana y tarde y el 2 y 3 de enero solo por la mañana.

Recibimiento a los Reyes Magos

El recibimiento a los Reyes Magos será el día 5 – de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas- pero para poder asistir será preciso reservar previamente entrada, a partir de este sábado, día 26, en el teléfono de la billeteira del Pazo -981 108 897- o presencialmente en las citadas instalaciones, hasta completar la capacidad.

Papá Noel online

La programación del Ayuntamiento incluye muchas más propuestas dirigidas a público familiar e infantil esta semana. Entre ellas, este jueves mismo tendrá lugar la iniciativa Papá Noel online, que se desarrollará a través del Facebook del Ayuntamiento. A partir de las 20.00 horas se verá el trabajo que los elfos realizan en su taller logístico de Narón para que los regalos lleguen a tiempo a las niñas y niños de todas las parroquias y barrios de la ciudad.

A continuación será el propio Papá Noel lo que se dirigirá a los menores con un mensaje y finalmente tendrán la oportunidad de hablar por mensajería instantánea con los elfos.

El domingo

Las propuestas para esta semana continuarán el domingo 27, con el espectáculo de Uxía Lambona y la Banda Molona. A partir de las 18.00 horas presentarán en el Pazo el disco “Astronauta sideral”, en el que se recogen varios clásicos populares con un toque particular y que se combinan con otros temas propios de la banda y de diferentes estilos musicales. Las entradas para ver este espectáculo están agotadas desde hace unos días, al completarse el aforo de 250 personas permitido ante la actual situación sanitaria.

EN NEDA

Visita de Papá Noel

Convidado por el Ayuntamiento de Neda, Papá Noel visitará hoy jueves el municipio para saludar a los niños y niñas y repartir así algo de ilusión en estas fechas. Un recorrido que iniciará sobre las 10.00 horas y culminará a las 13.00 h para retomar de nuevo a las 15.00 horas y continuarlo hasta las 18.00 h.

Estará acompañado por la Policía Local y Protección Civil, que anunciarán con sus luces y sirenas el paso. Acercamos el itinerario a seguir

EN FENE

El Ayuntamiento de Fene, en colaboración con la entidad Dignidad Ferrol repartirá hoy jueves día 24 de diciembre 45 menús de Nochebuena para aquellas personas y familias que están pasando por una situación de precariedad, que en muchos casos se vio agravada por la situación provocada por la COVID-19. Además la Concejalía de Servicios Sociales, Bienestar e Igualdad del Ayuntamiento de Fene quiere agradecer a todas las personas y entidades que colaboraron en estas fechas de una manera desinteresada con el Ayuntamiento, acercando solidaridad en un momento tan especial como es la Navidad.

EN SAN SADURNIÑO

El consistorio se sumó a la iniciativa de decorar las fachadas con la iluminación navideña de la torre del pazo y la plaza del convento del Rosario. Además colgó cintas de colores en todos los árboles de Marqués de Figueroa y colocó un pequeño hogar encendido al pie de la capilla del Belén. Contribuyen a la ambientación festiva un fantástico Apalpador a tamaño natural hecho en tabla por Paula Aneiros -situado al pie de la EIM A Rolada-, un muñeco de nieve y un reno de madera, obra de Carlos García y Marina Goti -colocados delante de la Casa del Ayuntamiento- y un pequeño rebaño de renos hechos con troceadas que Manolo Lema dejó paciendo en la zona ajardinada de la Casa de la Cultura.

Comitivas navideñas el sábado y el domingo

Por otra parte, la Concejalía de Cultura también llevará la magia navideña por las casas durante este fin de semana. Una comitiva encabezada por el Apalpador visitará los domicilios de las niñas y niños de hasta 11 años -algo más de 200 en todo el municipio- y, manteniendo las distancias, recogerán las cartas para los Reyes al tiempo que dejarán un pequeño detalle para la cativería adaptado la cada edad, como por ejemplo golosinas, libros y algún enredo.

Para poder cumplir el apretado calendario se dividió el recorrido por zonas y días. El sábado a la tarde, por un lado, se visitará Ferreira -15.30 h.- y Igrexafeita -17.30 h.- y, por el otro, Lamas -15.30 h.-, Bardaos -16.00 h.- y Santa Marina del Monte, también a las 16.00 h. Para el domingo quedan San Sadurniño -10.00 h.- y Naraío, a partir de las 16.00 h. En las expediciones colaboran, respectivamente, el club MTB Biela y Chaveta, el grupo de teatro de Santa Mariña, la cofradía de la Sana Cuba, el grupo municipal de Cantos de Taberna y las escuelas de gaita y pandereta.

EN MOECHE

El Ayuntamiento recupera para este domingo 27 de diciembre, último del año, la actuación de Paloma Suanzes que formaba parte del programa Castelo de Sonidos programado para el verano y que tuvo que suspenderse de aquella por razones preventivas. La cantautora repasará su repertorio de composiciones propias y versiones de temas gallegos bien conocidos en una sesión gratuita que tendrá lugar en el Centro de Interpretación de las Revoluciones Irmandiñas a partir de las 17.30 h. El aforo es limitado, por lo que hace falla reserva anticipada de entradas enviando un correo antes del sábado a correo@moeche.gal. Las localidades se asignarán por orden de petición dándole prioridad al vecindario de Moeche.

Debido a la actual situación y al deber de ofrecer la máxima seguridad en todos los eventos que se organicen, la capacidad del Centro de Interpretación está limitada a un máximo de 30 personas, que deberán acceder a la sala con máscara y adoptando todas las demás medidas de prevención: higiene de manos, etiqueta respiratoria y separación interpersonal. Por este motivo se ruega que la entrada se vaya haciendo escalonada desde las 17.00 h.