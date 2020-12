EDITORIAL-Podemos, el caso es ir contra la Monarquía y de rechazo a la Armada. ¡Van apañados!

En su búsqueda porque se hable de ellos en unos momentos en los que todas las encuestas les dan «a la baja», ya no hablemos de Galicia y tal y como en las pasadas elecciones se demostró en Ferrol, los de Podemos no tienen otra cosa mejor que buscar y rebuscar en donde sea y lo que sea para que se hable de ellos y se vea que son los únicos defensores «del bien común» y dentro de su campaña contra la Institución Monárquica.

Basta leer en los digitales como no hacen otra cosa que señalar «sus éxitos» después de gobernar en Ferrol. En un comentario de Jaime Richart, nada menos que en 1214 se podía leer «Sin embargo y en la mayoría de los casos el saliente, en lugar de «vivir oculto»; como el filósofo Epicuro aconsejaba a sus discípulos (y por extensión al prudente); en lugar de retirarse a un mo­nasterio o permanecer en casa para expiar las mu­chas culpas acu­muladas por ac­ción o por omisión mientras detentó el poder, el go­bernante actual tiene la osadía miserable de seguir de algún modo go­bernando. Poco le importa, tal es su grado de ego­ismo y de soberbia, esa otra ley que dice que el gobernante ya despojado del poder sólo ha de esperar que le echen en cara exclusi­va­mente sus fracasos y su complicidad con los pode­res de hecho. Sus pírricos aciertos, sólo a él y a sus turiferarios importa. De esa ma­nera, y empeñado en se­guir haciendo política entre bastidores, de político am­bicioso que fue pasa a ser un insufrible pretencioso. Tenerse a sí mismo por in­dis­pen­sable a nadie honra. Sin embargo, se siente in­mune a la idea ge­neralizada de que tanto de entre las fi­las de la formación política a que perte­nece, como por las filas con­trarias, como por la ciudadanía más neutral le ven como un intruso, un ansioso entrometido».

Y como la prudencia parece no existe, ahí están ofreciendo lo que no remataron y ahora «inaugura» el nuevo gobierno. No se acuerdan de que cuando ellos «entraron» también la corporación anterior había dejado varios proyectos en marcha «de los que ellos fueron continuadores», aunque algunos quedaron frenados, recordemos el ya manoseado convenio con Defensa.

Pero..a lo de hoy. Un señor del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem- Galicia en Común (aquí en Ferrol con el batiburrillo existente no se sabe en firme si los actuales políticos son de Podemos, de Fec, de en En Marea, de Esquerda Unida, del PC, de Galiza en Común…), un político «de Madrid», pregunta al gobierno sobre la exposición que estos días se ofrece en el Museo Naval (gracias, como ferrolano, por la publicidad) interesándose ante el Ministerio de Defensa por la motivación y el coste para el erario público de la muestra monográfica e itinerante dedicada a la figura de Felipe de Borbón que abría sus puertas el pasado sábado y está promovida por la Hermandad Nacional Monárquica de España.

Según la nota de En Común-Podemos-EU- la exposición se abría en el Arsenal Militar de Ferrol «no interior do museo adicado, especificamente, á construción naval con máis de 2.600 pezas catalogadas e unha singular biblioteca con máis de 20.000 volumes«, (fallo, porque confunden el Museo Naval con el de la Construcción naval).

Y el señor, gallego por cierto, Gómez Reino (como debe odiar su apellido) inquiere “Preguntamonos que recursos públicos se adicaron a sufragar esta mostra para glosar a figura de Felipe VI dunha entidade privada inequivocamente monárquica». «Preguntámonos se esta mostra fotográfica ten algún fin divulgativo como debera ser nun museo máis aló dun oportuno lavado de imaxe para a Casa Real. Tamén nos preguntamos con que obxecto unha entidade privada organiza unha exposición nun espazo público dentro dun rencinto militar con fotos de hai catro anos precisamente agora».

Es decir..muchas preguntas y un solo deseo atacar la institución monárquica y lateralmente a la Armada, está más que claro.

Pero ese claro tendría respuestas, como ya facilitó la asociación . ¿Fotos de cuatro años? pues ya saben nada de «lo de antes» sea de quien sea y menos privadas (se acabaró el apoyo a los pintores locales, por ejemplo) .¿Gastos?, ni un euro todos fueron aportados por la asociación, la Hermandad Monárquica.¿Fin divulgativo?, la presencia de Felipe VI en Ferrol, (¿molesta?).Y así habría muchas más respuestas y una última, «preocúpense de lo suyo», de las manifestaciones en las que en cabeza figuraba Pablo Iglesias junto a la hoy ministra de trabajo y el alcalde de FecC en defensa del naval (?)..y lo dicho, como no hay de que hablar ataquemos a la Monarquía y así se entretiene «al personal«.

Lamentable que un señor que goza de inmunidad parlamentaria disfrute de ella entrometiéndose en temas tan banales, y no lo haga con lo de la frase «puedo prometer y prometo» de un primer presidente que cumplió pero de uno actual que con su adlátere gubernamental está logrando que Ferrol vuelva a ser la ciudad que un día visitó el ingles George Borrows, el autor de “La Biblia en España”, estuvo en Ferrol a finales del verano de 1837 y su primera impresión fue deprimente: “apenas entré en la ciudad se apoderó de mi alma la tristeza. La hierba crecía en las calles; por todas partes me daban en la cara las huellas de la miseria”. Lo dicho hay que «entretener al personal»

Menos teatro y más seriedad.¡Van apañados!

Desde Ultramar

Pedro Sanz-director