El PP hace balance de este 2020 en Ferrol

Quedan pocos días para acabar este año 2020 y el PP ha aprovechado este lunes para hacer balance de estos últimos 365 días en la ciudad, por medio de su portavoz municipal José Manuel Rey Varela.

El portavoz reconocía que este era “un año excepcional”, donde la pandemia “inundó nuestras vidas y las instituciones”, por lo que quería mostrar su pesar por las víctimas de la covid-19 y a sus familias, como también el agradecimiento a todas las personas que han estado en primera línea combatiendo la enfermedad, al mismo tiempo que reafirmaba su apoyo al gobierno local para “tomar todas las medidas que sean necesarias”, ya que los ciudadanos “nos quieren ver unidos”, por lo que valoraba positivamente “la unanimidad” de las medidas adoptadas en la primera ola de la pandemia, aunque se lamentaba de que en la segunda ola a pesar de haber unanimidad para aprobar las medidas “no hayan sido efectivas” antes de finalizar este 2020.

José Manuel Rey Varela quería poner en valor el “esfuerzo individual” de los ferrolanos “por sí mismos y por los demás”, manifestando su alegría por la llegada de las primeras vacunas, aunque esto todavía no era signo de victoria porque “habrá que estar más meses con la pandemia.”

Tras esto, el portavoz popular quería recordar que “pandemia aparte”, este año 2020 finaliza en el Concello de Ferrol “sin presupuestos, sin proyecto y sin gobierno”, ya que sin pandemia los presupuestos “son necesarios” y con ella “lo son más que nunca”, en una ciudad de Ferrol que lleva seis años “sin empezar el año con unos presupuestos”. En este periodo de Ángel Mato en la alcaldía, en 2019 “no presentaron presupuestos” y en 2020 “nos ofrecimos a hacerlos si ellos no sabían”, mientras que los de 2021 “parecen una quimera”, en comparación con el resto de administraciones públicas “que ya los tienen aprobados o están en su debate”, siendo estos presupuestos “el eje básico de la transformación de la ciudad” y criticaba al gobierno local al afirmar que “una cosa son las intenciones y otra son los resultados, que son los presupuestos.”

En su intervención, el portavoz popular recordaba alguna de sus palabras dichas en el balance de 2019, donde la ejecución presupuestaria “era el mayor sin ejecutar” y en este año 2020 “Mato va a conseguir superar este récord”, al no encontrar explicación a que no se invirtiesen en la ciudad unos 13 millones de euros “cuando hay muchas necesidades sociales y de desempleo o con 300 locales vacíos en A Magdalena y en su momento se prometieron proyectos.”

Este 2021 también será el “quinto año sin política fiscal”, porque el dinero “no queda en los ferrolanos”, en un momento en el que el gobierno municipal “menos gasto está haciendo y más está recaudando”, algo que “no tiene explicación.” El popular recordaba que Ferrol tiene el IBI “más claro de toda la provincia y no es justo”, además de solicitar una revisión de las multas “al triplicarse la previsión, con más de 1,5 millones de euros.”

En la policía de control de gasto público “el número de servicios sin contrato ha aumentado” con cerca de 10 millones de euros en servicios y más de 1.000 solicitudes que durante el año van al pleno municipal, por lo que estos reconocimientos extrajudiciales “en Ferrol supera a las otras seis grandes ciudades gallegas juntas” lo que hacía también que muchas de las facturas “se están pagando fuera de plazo.”

El portavoz popular también criticaba que, en esta recta final del año, el gobierno municipal no hiciera una junta de gobierno para hacer balance, algo que “se ve” en el pleno ordinario de este mes de diciembre, que se celebrará mañana, martes y que “solo se llevan asuntos de trámite.”

Los populares han desglosado todas las áreas de trabajo del Concello de Ferrol “y muchos de sus temas importantes han desaparecido de la agenda, pero la pandemia no es una excusa”, al mismo tiempo que criticaba que Ángel Mato no haya avanzado en este año 2020 en los grandes temas de la ciudad y “su partido no lo respalda”, recordando que el alcalde pedía un AOR o la conexión ferroviaria con el Eixo Atlántico “pero lo que dice en Ferrol se vota lo contrario en Santiago o en Madrid.”

José Manuel Rey Varela recordaba que los populares están haciendo una “oposición responsable”, donde están haciendo “lo que hemos dicho en la campaña electoral, tanto si estuviéramos en el gobierno, como en la oposición”, al mismo tiempo que se lamentaba que un año después de que Ángel Mato hubiese aceptado su oferta de pactos por la ciudad, han mantenido reuniones “pero no se han llegado a acuerdos y los ferrolanos esperan más.”