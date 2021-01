Miguel y Héctor Souto analizan el partido de O Parrulo Ferrol ante Movistar Inter

Vuelve la Primera División al Pabellón de A Malata y lo hará estrenando el nuevo año por todo lo alto, recibiendo al Movistar Inter, en la 16º jornada que se disputará este lunes, a partir de las 20:15 horas.

En la víspera del partido, hablaban en rueda de prensa previa el capitán Miguel y el entrenador Héctor Souto, celebrada en las propias instalaciones de A Malata.

El capitán Miguel ve este partido “complicado” ante un Movistar Inter que está “en una buena dinámica” que está consiguiendo resultados “incluso mejores fuera de casa” y sobre la pista “nos va a exigir mucho.” Movistar Inter es un equipo “muy dinámico, muy rápido” a diferencia de otras temporadas “que quizás hayan tenido otras cosas”, además de “correr mucho y hacerlo bien, con un gran contraataque”, como también son “muy intensos en defensa.”

La buena noticia para O Parrulo Ferrol es la recuperación de Hélder “por fin” tras la sanción de 13 partidos, como también la de Morioka, tras varias semanas alejado de las pistas por molestias físicas, mientras que en el otro lado de la balanza está Thalles “que aún no sabemos si será de la partida o no, tras llevarnos un buen susto el otro día y parece ser que no es nada grave”, reconocía Miguel.

En este partido el objetivo de los ferrolanos será “recuperar sensaciones” porque en el partido del martes ante Córdoba Patrimonio “no estuvimos nada bien”, pero el capitán no quería “buscar escusas” de lo sucedido, porque en los partidos a domicilio “no estamos haciendo buenos números”, reconociendo que este último partido “ha sido el peor de toda la temporada.”

Miguel quiere que el Pabellón de A Malata vuelva a ser un fortín “donde tan solo hemos perdido ante Real Betis”, afirmando que los ferrolanos son “un equipo más fiable en casa que fuera”, aunque la “realidad” es que “estamos últimos con nueve puntos, aunque hay que jugar los partidos aplazados que tenemos”. El capitán reconocía que A Malata “no es lo mismo, si no metemos gente”, un “inconveniente” que “sabíamos que había que jugar con el y lo notamos”, porque no es lo mismo que “haya 250 personas en A Malata, como que haya 1.000, 2.000 o incluso en algunos partidos más.”

Héctor Souto: “El Movistar Inter es de los equipos más completos”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Héctor Souto, comentaba que el Movistar Inter es un equipo “muy fuerte” y que para este partido recupera a Pito “que estuvo lesionado un buen tramo de la temporada”, y presentará las bajas de Boyis y Borja. A pesar de esto “son un equipo muy completo, que tiene clarísimas las ideas, muy dinámico, muy atrevido y muy rápido”, destacando también que son “muy rápidos en transición y en balón parado”, convirtiéndolos en uno de los equipos “más completos” de la Primera División.

En estas últimas semanas, el calendario ha sido atípico para los ferrolanos “donde tuvimos confinamiento, entrenamos, luego festivos de navidad”, reconociendo que “no tuvimos continuidad”, como también no es habitual jugar la jornada un lunes “pero esta liga es así, con partidos cada tres días, no hay mucho tiempo de preparación”, por lo que lo “importante” será “llegar mañana aquí y competir, que es lo que se nos exige.”

Jugar en el Pabellón de A Malata “para nosotros siempre es una motivación”, donde en casa “siempre somos bastante sólidos”, teniendo en cuenta que “volvemos a tener gente, aunque no es toda la masa social que movemos, por desgracia”, recordando entradas “de 3.000 personas o más”, pero van a ser “250 espectadores” que fueron más o menos los que hubo en el partido ante Fútbol Emotion Zaragoza en la primera jornada “y parecían casi 2.000”, lo que supondrá “un refuerzo para el equipo” y espera que “podamos enchufarlos al partido, porque los vamos a necesitar, por la situación nuestra en la tabla y también por el rival que tenemos enfrente.” Héctor Souto reconocía que “sentimos su apoyo en redes sociales y en comentarios individuales, haciéndonos llegar su calor”, por lo que mañana “será muy importante este factor afición.”