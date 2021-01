Ferrol celebró, un año más, la festividad de su Patrón, San Julián

La ciudad de Ferrol ha celebrado un año más la festividad de su patrono San Julián, festivo local. Un programa que se ha visto afectado por las restricciones sanitarias ante el cierre perimetral en el que se encuentra el municipio . Actos que en esta ocasión se resumieron en una Eucaristía celebrada en la concatedral de San Julián, organizada por la Diócesis, y un acto institucional en el teatro Jofre en el transcurso del cual se entregó el título de ferrolano del año 2020 a la vez que se renovó el hermanamiento con la ciudad de Lugo. . Lo que no pudo programarse fue la tradicional invitación al arroz con leche.

EN LA CONCATEDRAL DE SAN JULIÁN

A las once de la mañana y abriendo los actos en honor al Santo Patrono el nuevo administrador diocesano, Antonio Valín Valdés, presidió una Eucaristía en la S. I. Concatedral de San Julián acompañado por sacerdotes del arciprestazgo de Ferrol.

En el templo, con una asistencia restringida de fieles, se encontraban, entre otros la segunda teniente alcalde, Mayte Deus; la senadora por el PP Verónica Casal; la vice portavoz municipal del PP Martina Aneiros; el presidente de la Autoridad Portuaria, Indalecio Seijo Jordán y el presidente-hermano mayor de la Fundación del Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens. Asimismo asistieron otras representaciones, entre ellas el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, Capitán de Navío Santiago Vila Barrón.

ACTO INSTITUCIONAL

Por su parte el Concello ha homenajeado en la festividad de su patrón, San Julián, a todo el personal que forma parte de su área sanitaria con un acto desarrollado en el Teatro Jofre, que no ha acogido público debido a las restricciones sanitarias, pero que ha sido transmitido en directo a través de Internet.

En dicho acto institucional se han dado cita, entre otros, el conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña; el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y la regidora de Lugo, Lara Méndez, así como ediles de ambas ciudades, que han vuelto a unir en este acto sus lazos de hermandad mantenidos desde hace más de veinte años.

Dio comienzo con la actuación musical de Carlos Mosquera (Mos) y Bea Rivas, que interpretaron «Cloud number 9», de Bryan Adams, y «Please don’t talk to me before my morning coffee», de O Sister,

Labor de los profesionales sanitarios

En este acto ha tomado la palabra el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que ha agradecido el trabajo realizado cada día por los profesionales sanitarios en su lucha contra la pandemia.

“Muchísimas gracias por todo el trabajo que hicisteis y que sabemos que vais a seguir haciendo”, dijo. “En medio de las calamidades encontramos gente en la que mirarnos y cuyos actos nos empujan a ser mejores y seguir adelante”, señaló, y agradeció la presencia de los representantes del personal sanitario, personas de “voluntad inquebrantable que se destacaron, y continúan haciéndolo, como la vanguardia de nuestra sociedad en la lucha contra la covid”. Sobre su labor, el alcalde recordó que “pocas situaciones son comparables a tener en las propias manos la vida de personas afectadas por una enfermedad de la que, cuando comenzó a extenderse, apenas se sabía que era una de las más contagiosas a las que nos habíamos enfrentado nunca antes y que, conviene no olvidarlo, mata”.

«Juntos– continuó el alcalde ferrolano-con el empeño de no abandonar a nadie”, dijo, “somos mejores y más fuertes”, y el vínculo que hoy renovaron las ciudades de Ferrol y Lugo, la hermandad que “nace de compartir objetivos basados en el bien común, es el camino para construir un futuro mejor”, apuntó.

Navantia

El regidor socialista también ha aprovechado la festividad de San Julián para reclamar «oportunidades para nuestra querida Navantia, el motor económico de la comarca, en donde urgen inversiones para su modernización, como también la carga de trabajo hasta el inicio del programa de las fragatas F-110″.

Ángel Mato ha reclamado «la dotación de un dique cubierto» para el astillero y que así pueda «ser competitivo durante las próximas décadas, paras seguir siendo de los mejores del mundo en su categoría».

Por último, Lara Méndez, ha tenido también palabras de agradecimiento y reconocimiento para los sanitarios ante la situación que llevan afrontando en los últimos meses.

Así, ha aprovechado este acto para «sumarse» a Ferrol en sus reivindicaciones de infraestructuras. «Las comunicaciones son muy importantes para tener futuro», ha aseverado antes de demandar una conexión ferroviaria entre Monforte, Lugo, Coruña y Ferrol «para no quedar todo el norte» de la Comunidad gallega «aislada».

Un equipo excelente

Tras la última interpretación a cargo de Mosquera y Rivas, «Héroes», de David Bowie, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, agradeció al Concello de Ferrol su invitación al acto y destacó el trabajo desarrollado por los profesionales del Área Sanitaria de Ferrol, que mostraron “ su grandeza, entrega y compromiso personal”. “Sois– dijo- un equipo excelente” y “gracias a vosotros el sistema sanitario gallego funcionó” durante la pandemia.

Sobre el futuro, Comesaña apuntó que el sistema sanitario “es clave para que el proceso de vacunación finalice con éxito”.

Intercambio de regalos

A continuación, ambos alcaldes intercambiaron regalos de recuerdo de la hermandad. El de Ferrol entregó un azulejo que refleja la fachada del Teatro Jofre con motivo de la conmemoración del 40 aniversario del fallecimiento de Rodolfo Ucha y la de Lugo, la figura de un roble de Sargadelos.

Tras una nueva interpretación musical, en este caso de «Los abrazos prohibidos», de Vetusta Morla, se precedió a la lectura del acuerdo plenario de 26 de noviembre de 2020 sobre la distinción ‘Ferrolán del Año’ y se proyectó un vídeo dedicado a la labor y trabajo en equipo desarrollado por los homenajeados que dio paso a la entrega de la distinción. Mato, junto con la regidora lucense, el conselleiro de Sanidad y el primer teniente de alcalde de Ferrol, Antonio Golpe, entregó el reconocimiento a los representantes de los colectivos del personal del área Sanitaria.

Agradecimientos

En el transcurso del acto tomaron la palabra, en representación de todo el personal del Área Sanitaria de Ferrol, una facultativa, una enfermera y un trabajador no sanitario, que han firmado en el libro de oro de la ciudad naval y que han recibido de esta manera la distinción de ‘Ferrolanos del año 2020’.

Sabela Sánchez, facultativa del área ferrolana, ha detallado que reciben «con orgullo» este reconocimiento por parte de los ciudadanos de Ferrol, a los que ha agradecido «su responsabilidad» y su compañía en «este desafío de incertidumbre y de miedo», así como por darles su «aliento» ante el inicio del proceso de vacunación.

Gema García, que ha ejercido de representante de los profesionales de enfermería y auxiliares, ha dado las gracias por el premio y ha apelado a la «confianza, responsabilidad y solidaridad» para conseguir llegar a una «meta» que «está cada vez más cerca».

Por último, en nombre del personal no sanitario ha intervenido Andrés Rey Jove, que, recordó a sus compañeros: personal de lavandería, de limpieza, telefonistas, también transportistas, celadores, informáticos y administradores, entre otros. Dio las gracias al Ayuntamiento de Ferrol por un reconocimiento “colectivo” a “tantos trabajadores de diferentes sectores”. «Entre todos- dijo- mantuvimos el sistema público sanitario”. Todos “vivimos una tremenda prueba de estrés”, apuntó, y “hacemos nuestro trabajo lo mejor que sabemos por un bien común que es la sanidad pública”.

El acto se cerró con la proyección de un vídeo musical elaborado por músicos de Ferrol dedicado a los colectivos que recibieron la distinción.