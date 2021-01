Covid19-Se mantienen las mismas medidas en el Área de Ferrol. Ferrol y Narón continúan con cierre perimetral

Tras la reunión del subcomité clínico que asesora a la Xunta celebrada en la jornada de este viernes la Xunta de Galicia ante la situación que estamos padeciendo a causa del coronavirus ha decidido mantener las mismas medidas que estaban vigentes hasta el momento en los Concellos del Área Sanitaria de Ferrol.

Tras la reunión que se ha prolongado durante varias horas, desde el mediodía de este viernes hasta primera hora de la tarde han acordado mantener el cierre perimetral en solitario del municipio de Ferrol, que continúa con la catalogación de Medio-Alto, mientras que Narón continúa también con las restricciones de Medio, también con cierre perimetral individual.

En Ferrol se mantiene la apertura de la hostelería con un 30 % de aforo interior y un 50 % de aforo exterior, hasta las 18.00 horas con un grupo máximo de 4 personas, convivientes o no.

Las reuniones sociales se permiten con un límite de cuatro personas no convivientes en todos los ámbitos, tanto público como privado.

Continúa el cierre perimetral y no se puede salir de los límites geográficos del municipio.

En Narón se mantiene abierta la hostelería con el 40 % del aforo interior, el 50 % en el exterior y hasta las 23.00 horas. Mesas de hasta seis personas. No está permitido el consumo en barra.

Los establecimientos de ocio nocturno solo pueden abrir para consumo en terrazas con la mitad de su aforo.

Los demás municipios del Área Sanitaria han sido calificados como de categoría de nivel básico, puede permanecer la hostelería abierta hasta las 23.00 horas al 50 % de aforo en el interior y 75 % en el exterior con agrupaciones de máximo 6 personas.