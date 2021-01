En Moeche. Dos salidas de vía de vehículos en la misma zona

Sobre las once de la mañana de este viernes se registraron dos salidas de vías , casi seguidas, en la carretera Ferrol-Ortigueira-AC-862, a su paso por el concello de Moeche. Resultó herida una de las conductoras de los vehículos.

Los accidentes ocurrieron en la zona conocida como «curva das bardelas«. Un Seat Ibiza, se salió de la vía cuando circulaba sentido Ortigueira y terminó en medio de un tojal por lo que la conductora tuvo problemas para salir del vehículo.

Un particular informó al Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia-CIAE 112 y de de inmediato acudieron al lugar del suceso efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Ortigueira; de Urxencias Sanitarias de Galicia que se presentaron con una ambulancia de soporte vital básico; de la Guardia Civil de Tráfico; y de los Bomberos do Eume, con base en As Pontes, por si era necesario excarcelar a la conductora. Ya en el lugar, los equipos de intervención confirmaron que la persona herida se encontraba liberada y accesible.

En la ambulancia del 061 la conductora fue trasladada a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario -CHUF de Ferrol.

Otra salida de vía

También en la citada curva se fue de la vía un Toyota que quedó en medio de la cuneta y su conductora resultó ilesa.

Al parecer ambos accidentes se produjeron ante la existencia de una placa de hielo en la carretera. Durante la mañana equipos de conservación se dedicaron a echar sal en varios puntos de la carretera AC-862 .