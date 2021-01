O Parrulo Ferrol se quedó sin tiempo en Jaén

O Parrulo Ferrol se va de vacío de su visita al Jaén Paraíso Interior, tras caer por 5-3, en el partido aplazado de la 7º jornada de la Primera División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de La Salobreja (Jaén).

El partido empezaba con mucho respeto sobre la pista entre ambos equipos, con el juego en media pista, pero ya en el primer minuto Diego Núñez quiso dar el primer susto para los ferrolanos con un tiro desde el lateral del área en una jugada de saque de esquina, pero se encontraba con un Marcao atento bajo palos. El Jaén Paraíso Interior respondía rápido, porque en su primera llegada, Bingyoba realizaba un tiro cruzado dentro del área, salvado por Marc García en una buena intervención, aunque en su siguiente llegada no perdonaba al recibir dentro del área un buen pase de Michel, culminando una buena jugada de equipo.

A pesar de este gol encajado, los ferrolanos se venían arriba y buscaban el empate, teniendo Bingyoba un buen tiro en la frontal del área que lograba salvar Mauricio. Segundos después era el turno de Adri en una gran jugada personal llegando a la frontal y dándole el balón a Miguel Caeiro, pero su disparo se iba fuera por poco.

La fortuna no estaba con los ferrolanos, al aprovechar Carlitos una rápida jugada por el lateral del área, picándole el balón lo suficiente a Marc García para anotar el 2-0. La reacción de O Parrulo Ferrol no se hacía esperar en una gran jugada personal de Iago Rodríguez desde media pista, aprovechando su propio rechace al segundo palo para hacer el 2-1.

Los ferrolanos subían sus líneas buscando el empate y teniendo grandes ocasiones con un misil raso de Thalles desde doce metros que se iba por centímetros, mientras que en la siguiente llegada Hélder se la dejaba a Thalles al segundo palo en un buen contragolpe, pero llegaba Alan Brandi justo a tiempo para evitar el remate.

Con el paso de los minutos el juego se iba igualando, además de llegar los dos equipos a las cinco faltas, aunque era Adri el que tenía una gran ocasión con un tiro desde el lateral del área que se iba por muy poco, pero quien no perdonaba era el local Alan Brandi, que antes evitaba un gol y ahora hacía el 3-1 al aprovechar dentro del área un balón que previamente había enviado al palo Michel desde la frontal.

El partido estaba en plena recta final del periodo, con los jugadores de O Parrulo Ferrol presionando a toda la pista y la última ocasión la tenía Adri con un tiro desde diez metros en la frontal del área, pero nuevamente se encontraba con Marcao, por lo que con este 3-1 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación las cosas no empezaban bien para los intereses de los ferrolanos al anotar Piqueras a los dos minutos el 4-1 rematando a placer al segundo palo un buen centro de Bingyoba desde el borde del área. Este gol hacía que el Jaén Paraíso Interior tuviese el control del juego y pudiendo ampliar distancias con un tiro de Carlitos desde la frontal del área que se iba al palo.

Los ferrolanos no bajaban los brazos y tenían dos buenas ocasiones por medio de Isma, la primera desde la frontal del área por raso y, unos segundos después, en una jugada personal por el lateral, pero el resultado era el mismo, dos buenas intervenciones de Marcao.

Quienes no perdonaban de cara a puerta eran los jugadores del Jaén Paraíso Interior al aprovechar Carlitos una rápida jugada por banda picándole el balón a Marc García a su salida y hacer el 5-1.

Debido a esto, Isma tenía que saltar a la pista para jugar como portero-jugador, donde los ferrolanos se hacían con el balón, ante un Jaén Paraíso Interior que realizaba un buen trabajo defensivo con el juego de cinco. Thalles pudo recortar distancias en dos ocasiones, con un tiro dentro del área que evitaba Marcao y con un misil desde la frontal del área que se iba al larguero.

O Parrulo Ferrol no bajaba los brazos, pero no tenía fortuna de cara a puerta, al intentarlo Adri con un centro-chut al segundo palo al que no llegaba Miguel, mientras que unos segundos después el propio capitán lo intentaba con una doble ocasión al primer palo, pero Marcao seguía intratable bajo palos.

El partido entraba en su recta final y finalmente el juego de cinco empezaba a dar sus frutos, con un gol de Iago Rodríguez al segundo palo, tras recibir un buen pase entrelíneas, anotando el 5-2, aunque Marcao estuvo a punto de ampliar distancias en la siguiente acción con un tiro desde su área a portería vacía, con el balón golpeando el larguero y la línea de gol.

Los ferrolanos continuaban con el juego de cinco y a falta de 44 segundos volvían a recortar distancias, con un gol de Isma gracias a un tiro raso desde la frontal del área colocado al palo, pero O Parrulo Ferrol se quedaba sin tiempo y este 5-3 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol continúa con 9 puntos, en el 18º puesto de la tabla. Este miércoles volverán a jugar, recuperando el partido aplazado de la 6º jornada ante ElPozo Murcia Costa Cálida, que se disputará a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Jaén Paraíso Interior: Marcao, Mauricio, Felipe Mancha, Alan Brandi, Attos – también jugaron – Antonio Pérez, José Mario, Campoy, Carlitos, Bingyoba, Michel y Piqueras.

O Parrulo Ferrol: Marc García, Iago Rodríguez, Isma, Miguel, Diego Núñez – también jugaron – Adri, Miguel Caeiro, Hélder, Thalles y Morioka.

Árbitros: Busto Caparrós y Moreno Reina (Comité andaluz). Amonestaron al local Michel y al visitante Diego Núñez, como también al delegado visitante Manel.

Goles: 1-0 Bingyoba min.4, 2-0 Carlitos min.7, 2-1 Iago Rodríguez min.7, 3-1 Alan Brandi min.17, 4-1 Piqueras min.22, 5-1 Carlitos min.27, 5-2 Iago Rodríguez min.34, 5-3 Isma min.39.

Pabellón: La Salobreja (Jaén).