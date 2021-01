Iniciouse a actividade do punto de atención cidadá da Escola de Participación de Narón.

O día 7 iniciouse a actividade do punto de atención cidadá da Escola de Participación do Concello de Narón. Sito na Casa da Cultura, o obxectivo deste espazo é atender presencialmente á cidadanía do municipio, e en particular ás entidades sociais, para dar apoio en calquera cuestión relativa á participación cidadá.

Os temas sobre os que pode informar e asesorar este punto de atención cidadá son todas aquelas cuestións relativas ao Regulamento de Participación Cidadá, as convocatorias de subvencións do Concello e doutras administracións, ou cuestións relativas ao desenvolvemento da actividade en entidades, como aspectos relacionados co asociacionismo, a dinamización comunitaria, os procesos participativos, o traballo en rede, as ferramentas para a xestión e facilitación de grupos, entre outros. Este punto busca ser un espazo de fortalecemento do tecido asociativo e a cultura da participación no concello, resolvendo aquelas dúbidas que poidan dificultar o desenvolvemento da actividade nestes contextos e asesorando para a mellora continua da xestión das entidades.

A concelleira delegada da Área de Participación Cidadá, Catalina García, recordou que o espazo estará operativo todos os xoves do ano, de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.00 horas. Funciona con cita previa, que debe ser concertada escribindo un correo a escolaparticipacion@naron.es ou chamando ao 603 865 413. O horario de atención telefónica é de luns a venres, de 10.30 a 13.30 horas e de 16.30 a 19-30 horas.

Con esta acción, a Escola de Participación dá comezo ás actividades de 2021, que incluirán tamén a celebración de Consellos Territoriais, a actividade didáctica para mocidade, Plenos escolares, e xornadas formativas entre outras.

Todas elas serán presentadas nos vindeiros meses. Ademais, nestas semanas

continúa activa a recollida de imaxes de historia do asociacionismo, no marco da acción comunitaria “Tecendo Narón. Historias da participación”. As persoas

interesadas en participar poden enviar as súas fotografías a

escolaparticipación@naron.es.