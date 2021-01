El “tute” del Unionistas tuvo su recompensa frente al Racing de Ferrol

El equipo salmantino ganó en la recta final del enfrentamiento gracias a un gol de Álex Rey desde fuera del área

El Unionistas venció en la recta final del partido frente al Racing de Ferrol gracias a un tanto de Álex Rey. El jugador visitantes fabricó un tiro desde fuera del área que entró pegado al palo derecho de la puerta del Racing. El equipo de Emilio Larraz no tuvo tiempo para reaccionar y finalmente perdió el encuentro.

El Racing tuvo la iniciativa en la primera parte pero no fue eficaz, ofensivamente

hablando. El Unionistas jugó a la contra y esperó el error del rival que no llegó en los primeros 45 minutos. En la segunda parte el equipo de Hernán Pérez tuvo más presencia en el verde de A Malata y llegó con más claridad a la puerta ferrolana. El Racing también tuvo ocasiones pero no concretó y acabó pagando el coste.

El primer acto tuvo pocas aproximaciones al área. El Racing jugó a tener el balón y llevar la iniciativa en el juego y el conjunto de Hernán Pérez buscó el fallo y el contragolpe para intentar sorprender al portero racinguista. De esta forma el Unionistas jugó bien plantado en su campo y fue eficiente en su trabajo defensivo aunque, prácticamente, no llegó a la puerta ferrolana y mostró inutilidad en el trabajo ofensivo de contraataque.

En el minuto 2 Manu Viana mandó un esférico por encima del larguero local y siete minutos más tarde también lo intentó Jon Rojo desde fuera del área. El Racing se aproximó con varios saques de esquina, donde Álex López buscó las posibilidades de Joselu e incluso también lo intentó con una falta desde fuera del área que se fue desviada por el palo izquierdo de la puerta defendida por Serna. Fuera de las jugadas a balón parado, el equipo de Emilio Larraz también fue ineficaz en la faceta ofensiva. El primer periodo acabó con empate a ceros.

Tras la reanudación el Unionistas jugó mejor y generó más ocasiones en la puerta de Diego Rivas. De la Nava intentó sorprender al guardameta naronés desde fuera del área. También lo intentó Fer Beltrán en la otra puerta pero el esférico rozó el palo derecho salmantino. El Unionistas avisó con el saque de una falta de Manu Viana y la gran actuación de Rivas

Los dos entrenadores refrescaron el campo en el ecuador del periodo. Hernán Pérez colocó a Iñigo Múñoz por Manu Viana y Emilio Larraz dio paso a Dani Nieto y a Pep Caballé por Rivada y Elsinho. El encuentro parecía que moría con el empate final hasta que llegó un tiro de Álex Rey (que salió en sustitución de Cris Montes) que sorprendió a Diego Rivas desde fuera del área, un tiro precioso que le dio la victoria al equipo castellano. Al final el Unionistas sacó petróleo de su duro desplazamiento hasta Ferrol.

Ficha técnica:

Racing Club Ferrol: Diego Rivas, Diego Seoane, Fernando Pumar, Jon García, Enrique Fornos, Álex López, Elsinho (Pep Caballé, min 62), Fernando Beltrán, David Rodríguez, Bruno Rivada (Dani Nieto, min 62), Joselu

Unionistas de Salamanca, CF: Miguel Martínez (Serna), Ramiro Mayor, Cris Montes (Álex Rey, min 76), Aythami, De la Nava (Pepe Carmona, min 69), Jon Rojo, Manu Viana (Iñigo Muñoz, min 61), Acosta, Garay, Lamadrid, Marín

Gol: 0-1, min 88: Álex Rey

Árbitro: Manuel Pozueta Rodríguez (Cantabria) auxiliado por Óscar Cabrero Varela y Ricardo Álvarez Estrada. Amonestó a Ramiro Mayor, Acosta, Manu Viana e Álex Rey por el Unionistas de Salamanca, CF. También mostró cartulina amarilla a David

Rodríguez, Jon García del Racing Club Ferrol.

Campo: A Malata. 1.000 aficionados seleccionados por motivo del Covid 19. Antes del partido hubo un minuto de silencio en homenaje a Manolo Freire, secretario de la delegación en Ferrol de la Real Federación Gallega de Fútbol durante 20 años en el

mandato de Juan Varela.