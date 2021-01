Covid19-Área Ferrol (12-1)- 22 nuevos casos activos en centros escolares

Según los datos facilitados al mediodía de este martes, correspondientes a las 18 horas del lunes, por la Consellería de Cultura, Educación e Universidad de la Xunta de Galicia, un total de 82 casos activos, veinte más que el viernes, se computaron en los centros educativos no universitarios, no hay ninguno en las escuelas infantiles, en el Área Sanitaria de Ferrol. El centro con mayor número de afectados es el IES Concepción Arenal (8) de Ferrol

Distintos centros

-En Ferrol, 45 afectados, 14 más que el lunes. En el CEIP Cruceiro de Canido (3); en el CEIP de Esteiro (1); CEIP Isaac Peral (1); en el CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira (1); en el CEIP Recimil (1); en el CIFP Ferrolterra (4); Rodolfo Ucha Piñeiro (4); en el CPR Plurilingüe Cristo Rey (2); CPR Plurilingüe La Salle (1); en el CPR Tirso de Molina (3); en el IES Concepción Arenal (8); en el IES de Catabois (2); en el IES Leixa (3); en el IES Saturnino Montojo (1); y en el IES Sofía Casanova (3). Se suman el CEIP Plurilingüe A Laxe (1); en el CMUS Profesional Xan Viaño (1); en el CPR Ludy (1); CPR Plurilingüe Jesús Maestro (1); en el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (1); en el IES Ferrol Vello (1); y en el IES Ricardo Carballo Calero (1).

-En Narón,9 afectados. En el CEIP Plurilingüe Virxe do Mar (1); en el CPI de O Feal (4); CPR Santiago Apóstol (2); y en IES As Telleiras (2). Ya no figura el CPR Jorge Juan.

-En Cariño, 1 afectado. En el CEIP Manuel Fraga Iribarne (1).

-En Cedeira, 3 afectados. En el CEIP Nicolás del Río (3) . Ya no figura el IES Punta Candieira.

-En Fene, 8 afectados ,dos más que el lunes. En el CPR Plurilingüe Jorge Juan (2), en el CEIP Plurilingüe de Centieiras (2); en el CEIP Plurilingüe O Ramo (1) y en el IES de Fene (2). Se suma el CPI A Xunqueira (1).

-En Mugardos, 2 afectados. En el CEIP Plurilingüe Unión Mugardesa (1). y se suma el IES de Mugardos (1).

-En Neda, 2 afectados. En el CEIP San Isidro (1) y se suma el IES Fernando Esquío (1).

-En Ortigueira, 5 afectados. En el CEIP José María Lage (3) y se suma el IES de Ortigueira (2)

-En Pontedeume, 4 afectados. En el CEIP Couceiro Freijomil (4).

-En San Sadurniño, 1 afectado, en el CPI (1).

-En Valdoviño, 1 afectado.E en CPI Atios (1).