Los hosteleros de Ferrolterra reclaman de las administraciones un rescate

Hosteleros y autónomos de Ferrolterra han reclamado de las administraciones «un rescate» ante la difícil situación económica que aseguran que están atravesando, con ayudas «muy escasas» y que «llegan a los que llegan».

«Con las restricciones actuales y con las que van a venir a partir de este viernes, nos vamos todos a la ruina», ha asegurado Azucena Rico, una de las portavoces de este colectivo durante la concentración que han desarrollado desde las 19,00 horas de este miércoles en la plaza de Armas de Ferrol y que ha sido secundada por más de un centenar de pequeños empresarios y también asalariados.

«Nos es imposible ya hacer simplemente frente a los gastos que tenemos y las ayudas de las que tanto hablan, tanto la Xunta como los ayuntamientos, las pocas que llegan, no alcanzan para finalizar el mes sin seguir acumulando deuda», ha detallado esta empresaria, que cuenta con un local de ocio nocturno.

«Si no puedes facturar, que tiene que te den una pequeña ayuda, no quiere decir que puedas sobrevivir, ya que lo que estás haciendo es endeudarte más, y si tiene alguna deuda, que es muy fácil el tenerla, después de tantos meses, ya no se puede acceder a estas ayudas», ha resumido.

CIERRE POR DECRETO

La empresaria ferrolana ha detallado que el sector está «cerrado o limitado por decreto», por lo que reclaman «un rescate» ante un panorama en el que «muchos negocios van a tener que cerrar».

Las nuevas restricciones, que entran en vigor el viernes, van a suponer que «muchos» establecimientos «ya no van a poder abrir, por no disponer de terraza o porque, en caso de tenerla, con el clima que tenemos y la época del año en las que estamos, no van a tener ni un cliente», ha destacado Rico.