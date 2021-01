Narón-La Biblioteca acogió la entrega de las distinciones a los “Usuarios e usuarias de honra 2021”

La concejal de Bibliotecas del concello de Narón, Mercedes Taibo, entregó en la mañana de este sábado en la Biblioteca municipal las distinciones de “Usuarios y usuarias de honra” de las citadas instalaciones.

Estos reconocimientos se conceden anualmente en las categorías de infantil y adultos. En la primera de ellas recibieron la distinción Clara Bello Mato, Miguel Ángel Dopico Santalla, Xacobe Naveiras García, Sabela Vigo Coira y Uxía Vigo Coira.

En la categoría de adultos fueron para Pablo Antonio Nuevo Agulló, Isabel Pérez Murias, Margarita Grueiro Gallego, Olimpia Tomé Gayoso y Manuel Gómez Cerón.

Cada 11 de enero se conmemora el Día de las personas usuarias de las bibliotecas y desde hace ocho años en la ciudad se homenajea con motivo de esta fecha a cinco menores (de hasta 14 años) y otros tantos adultos que destacaron por su especial implicación con la Biblioteca en el año anterior.

Las niñas y niños recibieron como agasajo un puzzle de la iniciativa municipal “Narón en mapas”, en el que figuran todas las parroquias de Narón y algunos puntos de interés, así como instalaciones municipales, elementos patrimoniales… y también una invitación para asistir a un espectáculo en el Pazo da Cultura, una taza del Servicio

de Normalización Lingüística de Narón, un bloc de notas y un libro.

Por su parte, en la categoría de adulto recibieron una figura artesana de “As Lolas da cascarilla”, una invitación para que asistan dos personas a un espectáculo en el Pazo

da Cultura, y también la taza del servicio de Normalización Lingüística, un libro

y una libreta.

A mayores, en ambas categorías los premiados recibieron de manos de la concejal de Bibliotecas un diploma acreditativo de esta distinción. Taibo recibió de manera escalonada, una por una, a las personas a su llegada a las instalaciones para realizar la entrega de los regalos y el diploma, adaptándose la convocatoria a las medidas de prevención de la Covid-19, por lo que previamente se citó a los premiados entre las 11.15 y las 12.30 horas.

La concejal de Bibliotecas felicitó a los premiados por su implicación con la Biblioteca municipal, haciendo uso de los servicios y material que se ofrecen desde las citadas instalaciones y los animó a continuar en la misma línea. “Esta Biblioteca ten unha importante cantidade de fondos para persoas de todas as idades e que ano tras ano imos incrementando. Así o continuaremos facendo porque sabemos que é un servizo moi importante para as nosas veciñas e veciños e así o demostrades vindo ata aquí para solicitar materiais, consultar ou mesmo participar nas actividades que se desenvolven ao longo do ano, dende hai uns meses moi limitadas por mor da pandemia pero que manteremos na medida do posible adaptándonos ás normas en vigor”, aseguró la concejal.