El alcalde de San Sadurniño (BNG) le «pone las pilas» al PSOE

“Mientras creamos mesas y nos retratamos alrededor de ellas, la comarca va a pique”

El alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casal (BNG), ha lanzado una carta abierta en la que se refiere a la reunión que mantuvieron días atrás alcaldes y portavoces municipales del PSOE en Ferrolterra, Eume y Ortegal debido a la crisis industrial que está sufriendo este territorio, con la destrucción de empleo, en donde bajo el título de “Las fotos, a su debido tiempo”, incide desde su punto de vista como está la situación, porque se ha llegado a ella y cual debería de ser, a su modo de entender, las acciones a realizar.

Así, indica en que “Atónito. Así quedé hace unos días cuando vi en los medios de comunicación una foto de grupo de los alcaldes y representantes socialista de la comarca, encabezados por el secretario provincial, pidiendo la creación de una mesa de trabajo para la reindustrialización y la reactivación económica de nuestra zona, además de escenificar su compromiso de defender con uñas y dientes nuestro futuro”.

Prosigue destacando que “mirando la foto, y también la carta recibida para sumarme a la iniciativa, repasé mentalmente cuantas mesas de trabajo llevamos creado en los últimos años para todo: por el tren, por la transición energética justa en la térmica de Endesa, por la reactivación del sector naval, para demandar infraestructuras de calidad… Y mientras armamos mesas y nos retratamos alrededor de ellas -yo incluido-, la comarca va a pique, sin soluciones ni a corto ni a medio plazo”.

Culpables. Antes unos, ahora otros

Según García Casal “antes era culpa de Rajoy y compañía; de las derechas y de sus políticas ultraliberales a favor del gran capital, no en favor de la gente. Pero ahora llevamos ya una buena temporada de un cogobierno PSOE-Podemos en el Estado que se anunció como salvador de los derechos de las clases trabajadoras y más desfavorecidas. Y la cosa sigue igual: Endesa cerrada y sin plan de compensación ni para transportistas ni para el resto de negocios afectados directa o indirectamente, construcción naval que desvía los encargos a los astilleros del sur, un ferrocarril del siglo XIX, la autopista aún más cara -a pesar de haber firmado con el BNG que iba a ser gratuita-, Alcoa a punto de morir por no disponer de una tarifa eléctrica competitiva y, el último, Siemens Gamesa en As Somozas, clausurada a pesar de ser el eólico un sector en expansión”.

En el caso de este último caso, el alcalde de San Sadurniño traslada que “bien es cierto que en el cierre de la factoría de palas de As Somozas buena parte del mérito lo tiene el PP, quien tumbó el plan eólico del bipartito y con ello la garantía de que la explotación de nuestro viento se tradujera en inversiones en la propia industria de este sector y en otras fundamentales para mantener nuestro tejido económico”.

Remar en la misma dirección

El regidor nacionalista destaca que “el panorama actual es lo que es y nos toca a todos los alcaldes y alcaldesas de la zona remar en la misma dirección para revertirlo. Pero eso no es algo que se haga solo con fotos, declaraciones institucionales y mesas de trabajo que no dejan de ser un brindis al sol con el que acaparar portadas en la prensa o, si se quiere, un lavado de conciencia de sus protagonistas en la creencia de que así arreglan algo”.

Es por ello que Secundino Casal, “como alcalde de un concello pequeño -y afectado también por el abandono general que vive nuestra comarca- siempre estaré del lado del debate constructivo, de proponer medidas que nos saquen del retraso y que nos aseguren un futuro sostenible, muchas de ellas repetidas cíclicamente desde que tengo memoria política. Pero también pienso que es momento de pegar en la mesa, mejor dicho, es el momento de que el PSOE que gobierna buena parte del norte de Galicia les exija a los suyos, a los que gobiernan en Madrid, y no solo a quién mandan en la Xunta, que cumplan con nuestra zona en aquello que es de su competencia”.

Llegada del coronavirus

“Estamos llegando a un punto sin vuelta atrás, acentuado aún más por una pandemia de consecuencias incalculables. Por esta razón, o se fuerzan cambios con compromisos firmes acompañados de inversiones y plazos concretos para llevarlos a cabo, o a la vuelta de unos años nuestra comarca, tan pujante en el último siglo, acabará convertida en un desierto socioeconómico”.

Por último, el regidor incide en que “sentémonos y hablemos todo lo que haya que hablar, pero no nos demoremos más y asumamos que defender con uñas y dientes significa arañarle y morderle también, si es necesario, a los nuestros. Y ya habrá tiempo de sacar la foto cuando todo lo que se consiga para la comarca sea una realidad y signifique una mejora palpable en la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”, finaliza en su carta Secundino García.