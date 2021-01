O Concello de Narón abrirá o luns o prazo de inscrición nun curso de Operacións básicas de cociña

O Concello de Narón abrirá este luns, día 18, o prazo de inscrición nun curso de Operacións básicas de cociña dirixido a persoas maiores de 18 anos, desempregadas, empadroadas en Narón e que non teñan concedido outro curso do programa municipal de formación coincidente nas datas nin cunha avaliación negativa en cursos da programación municipal neste mesmo sector nos últimos tres anos. En total

ofértanse doce prazas, que se cubrirán por rigorosa orde de inscrición, tal e como avanzou a edil responsable da área de Formación, Natalia Hermida.

A concelleira explicou que o curso consta dun total de 385 horas que se impartirán no Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz, na Gándara e nas instalacións das empresas colaboradoras en prácticas entre o 1 de febreiro e o 25 de maio, segundo as actuais previsións. As clases serían en horario de 9.00 a 14.00 en aula, de luns a venres, e as prácticas nas empresas no horario que se determine, a razón de cinco horas diarias.

Hixiene alimentaria no sector de cociña e hostalería, deontoloxía profesional, zonas, maquinaria, batería e ferramentas, materias primas, cortes básicos de hortalizas, fondos e caldos na cociña, técnicas de conservación de alimentos, cortes e manipulación dos diferentes alimentos, terminoloxía básica de cociña… forman parte dos contidos que abordará o alumnado.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o vindeiro 25 de xaneiro ás 13.30 horas e as solicitudes poden presentarse no Rexistro do Concello (en horario de 8.30 a 13.30); na Sede Electrónica –www.sedeelectronica.naron.es- ou en calquera dos restantes medios contemplados no artigo 16.4 da LEi 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As persoas que desexen recibir máis información sobre este curso poden consultar a web municipal, a Sede Electrónica ou contactar co Servizo Sociocomunitario a través do número de teléfono 981 337 700 (extensións 1108 e 1109).

“A vindeira semana dará comezo o primeiro dos cursos do Programa Municipal de Formación correspondente a este ano, sobre Prevención de Riscos Laborais, e continuamos avanzando nesa programación co fin de ofrecer ás nosas veciñas e veciños novas oportunidades para incrementar a súa formación de cara a unha posible futura inserción no mercado laboral en diferentes áreas”, subliñou Natalia Hermida.