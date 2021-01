Narón-Búscase unha solución que permita recuperar o muíño das Aceñas,

O concelleiro de Urbanismo, Manuel Ramos, presidiu na mañá deste luns a reunión á que asistiron os voceiros dos grupos municipais (TEGA, PSOE, PP e BNG) e persoal técnico municipal, organizada para abordar unha solución que permita recuperar o muíño das Aceñas, unha propiedade privada que dende o goberno municipal se tratou de adquirir en varias ocasións. A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, comprometeuse no pleno do pasado mes de decembro a convocar esta xuntanza na segunda quincena deste mes, proposta que aceptaron todos os grupos da corporación e que se materializou na mañá deste luns.

Na convocatoria acordouse encargar unha valoración actualizada da construción, para dispoñer dun dato sobre o que poder retomar as conversas cos actuais propietarios do inmoble. O concelleiro de Urbanismo recordou que nas anteriores conversas mantidas con eles non se chegou a un acordo no prezo da compra e avanzou que unha vez se dispoña da valoración actualizada se tentará de novo adquirir o muíño.

A maiores, dende a administración local contactarase coa Demarcación de Costas en Galicia e coa Xunta de Galicia (Consellería de Cultura e área de Patrimonio) para analizar a viabilidade de que se manteñan compromisos que permitan recuperar esta construción. No mes de abril do ano 2010 o Consello de Ministros aprobou o acordo para declarar de utilidade pública a compra do citado muíño, para incorporalo ao dominio público marítimo-terrestre e co fin de rehabilitalo a través dunha protección integral.

A corporación local aprobou por unanimidade no pleno de decembro unha moción presentada polo BNG adquirindo o compromiso de realizar “todo o que estea nas súas mans” para adquirir o muíño das Aceñas co obxectivo de recuperar posteriormente a construción.

Ramos valorou o resultado desta xuntanza e incidiu en que “dende o goberno local mantemos un gran compromiso co patrimonio desta cidade e un dos exemplos é outro muíño, o de Xuvia, que nos vindeiros meses será obxecto dunha importante intervención, orzamentada en algo máis de 1,6 millóns de euros, que permitirá recuperar e poñer en valor un dos edificios con máis historia da nosa cidade”.