Incendio en la cocina de una vivienda de O Regueiro, Ortigueira

Cerca de la una de la tarde de este martes se registró un incendio en la cocina de una vivienda situada en el lugar de O Regueiro, en Mera de Arriba, en Ortigueira que fue sofocado por los vecinos y contando con la ayuda de los efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Ortigueira

En el CIAE-112 Galicia se recibieron varios avisos informando del incendio en una vivienda en el lugar de O Regueiro. Fue uno de los vecinos quien alertó a la Central de Emergencias de Galicia para informar de que ardía la cocina de la casa de un familiar y que en el interior permanecía una mujer de avanzada edad encamada.

De inmediato, los gestores de la central 112 Galicia informaron a los miembros del GES de Ortigueira, a la Guardia Civil y a la Policía Local del municipio. Fueron estos últimos los que, en un primero momento, llegaron al punto y confirmaron de que la persona dependiente ya estaba fuera del domicilio y no corría riesgo. De todas las maneras, solicitaron la intervención de los profesionales sanitarios para atender a una persona con síntomas de ansiedad, asimismo otras dos personas resultaron afectadas levemente por la inhalación del humo. Aunque en un principio se alertó a los Bomberos do Eume, con base en As Pontes, no fue necesaria su colaboración para la extinción del incendio toda vez que el fuego fue controlado y sofocado por los vecinos con la ayuda del personal del GES ortegano.

Con todo, según precisaron los agentes, la mujer fue trasladada por los servicios sanitarios al PAC en una ambulancia de soporte vital básico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al PAC y las otras dos personas, que también resultaron afectadas, se desplazaron por sus propios medios hasta el centro de salud de la localidad.

Además, indicaron que el fuego afectó a un falso techo de la vivienda debido a un fallo en la instalación eléctrica.