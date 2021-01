La CGT acusa a Navantia de «oscurantismo y abuso» en los procesos de incorporación

El portavoz de la sección sindical de la CGT en Navantia Ferrol, Xaquín García Sinde, ha acusado a la dirección de la empresa de «oscurantismo y abuso» en los procesos de incorporación de nuevos trabajadores a la entidad naval pública.

Así lo ha denunciado en la concentración desarrollada este miércoles ante la puerta principal del astillero ferrolano, donde ha denunciado también «deficiencias», «favoritismos» y «arbitrariedades» en este proceso en el que ve «contradicciones e injusticias».

García Sinde ha abundado en que «Navantia está burlándose de las esperanzas de millares de personas que aspiran a conseguir un empleo digno» y que «además está robando salarios y cotización sociales a personas que ya deberían estar contratadas hace muchos meses».

Desde la CGT han trasladado que las convocatorias de plazas de ingreso «supera todos los límites», ya que «no se sabe nada de las previstas para el año 2020″ y con respecto a las de 2019, «tres de las cuatro convocatorias, operarios júnior, operarios sénior y universitarios sénior, aun no finalizaron».

Así, el portavoz sindical ha destallado que, en la categoría de operarios-empleados júnior, «las personas que ya pasaron el reconocimiento médico están a la espera de ingresar en la empresa, mientras que las que aprobaron en el último examen están aguardando a que les hagan el reconocimiento médico». Por su parte, aquellos que figuran en la lista provisional están «a la espera de que se contesten a las reclamaciones y se publiquen las listas definitivas».

En cuanto a las plazas sénior de operarios-empleados, trasladan que «todos los inscritos están a la espera de que se publiquen los temarios y las listas de admitidos y no admitidos».

UNIVERSITARIOS

Sobre las plazas universitarios sénior, se incide que «de 1.958 inscripciones, el 95,2% del total so fueron admitidas por la empresa», que no «revisó ni una sola de ellas«. Además, censuran que no se haya publicado lista de admitidos y no admitidos.

Por su parte, sobre la categoría para universitarios júnior, «esta convocatoria, la única formalmente finalizada, tampoco se libró de la polémica porque Navantia excluyó a una persona por exceso de madurez personal y exceso de conocimiento profesional», cuestión que motivó que la persona afectada «presentase una demanda, que está pendiente de juicio y de la correspondiente sentencia».

Este sindicato también ha criticado a otras organizaciones, concretamente a CCOO, UGT y MAS, a los que acusa de «una actitud pasiva» en este asunto.

VERSIÓN DE LA EMPRESA

Por su parte, un portavoz de Navantia ha asegurado que «todos los procesos de nuevas incorporaciones se están llevando a cabo conforme al Plan de empleo» y a lo «que se acordó en la Comisión central y en la Comisión local». Además, señala que, en el caso de las plazas del año 2020, la «Comisión central está abierta y están trabajando en ella y en las necesidades».