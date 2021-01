El Valdetires Ferrol suma y sigue ante la Universidad de Salamanca

Lo mejor, los tres puntos para el Valdetires Ferrol, tras imponerse por 3-1 a la Universidad de Salamanca, en la 9º jornada de la Segunda División, disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón de Esteiro.

El partido empezaba con las ferrolanas teniendo el balón, logrando encerrar atrás a las universitarias, pero no conseguía llegar con peligro. Los minutos iban pasando y el resultado inicial no se movía a pesar de que las jugadoras del Valdetires Ferrol intentaban traspasar el muro defensivo, pero no había manera.

Llegada a la medianía del primer periodo la Universidad de Salamanca subía sus líneas y el juego se trasladaba el centro de la pista, con la posesión repartida entre ambos equipos, pero seguía sin haber claras ocasiones de cara a puerta.

Hubo que esperar al minuto 12 para ver la primera llegada, en una jugada de saque de banda de las ferrolanas que remataba Sheila al segundo palo y que se iba por muy poco, mientras que unos minutos después las visitantes lo intentaban con un tiro desde fuera del área, sencillo para Andrea.

La última ocasión de este primer periodo la tenía el Valdetires Ferrol, en una buena recuperación de Sheila en media pista, dándole el balón a Diana situada en el borde del área, pero su tiro cruzado se iba fuera por poco, por lo que con el 0-0 inicial el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación el Valdetires Ferrol quería mejorar su juego y buscaban ponerse por delante ya desde las primeras jugadas, con un tiro cruzado de Susi desde la línea de fondo, aprovechando una jugada de saque de banda, que se marchaba por centímetros, mientras que tan solo unos segundos después, la propia Susi lo volvía a intentar con un tiro en la frontal del área que evitaba la portera.

Las ferrolanas lo seguían intentando, con un tiro de Erika desde diez metros en la frontal por alto que despejaba la portera, lo mismo que le sucedía a Diana con su tiro cruzado en el borde del área, como también lo intentaban con jugadas al segundo palo, pero no daban llegado en última instancia.

Entre tantas ocasiones locales, la Universidad de Salamanca estuvo a punto de dar un buen susto al quedarse una de sus jugadoras sola delante de Andrea en la frontal del área, pero la portera lograba realizar una gran parada.

Las jugadoras del Valdetires Ferrol buscaban recuperarse de lo sucedido y Susi tuvo una buena ocasión en la frontal del área, con un tiro por alto que despejaba la portera, pero afortunadamente para los intereses de las ferrolanas, en la siguiente llegada Diana hacía el 1-0 al cabecear dentro del área un rechace de un tiro previo suyo, en el minuto 26, mientras que, tan solo unos segundos después, Erika pudo ampliar distancias con un tiro desde el borde del área colocado al palo que se marchaba por poco.

Las ferrolanas iban a por todas, buscando un segundo gol que les diera tranquilidad, teniendo sus mejores minutos sobre la pista, teniendo Susi otra buena llegada con un tiro en la frontal del área que despejaba la portera, pero la Universidad de Salamanca no bajaba los brazos y conseguían empatar el partido con un cabezazo dentro del área en una jugada de saque de banda en el minuto 30.

Este gol motivaba a las visitantes, que iban a por el partido, ante un Valdetires Ferrol que recibía un jarro de agua fría y que veían como la Universidad de Salamanca se pudo poner por delante en una falta lateral desde quince metros que lograba salvar Andrea por alto.

El partido entraba en su recta final y el Valdetires Ferrol lograba subir una marcha a su juego, intentándolo con un contragolpe iniciado por Susi en el lateral del área, pero su centro a Diana dentro del área lograba evitarlo la portera y tan solo uno segundos después Erika realizaba una gran jugada personal, enviándole el balón a Diana en el borde del área, pero a su centro al segundo palo no llegaba nadie.

Quedaban dos minutos para el final y el Valdetires Ferrol conseguía dar un golpe encima de la mesa, con un gol de Sheila al segundo palo por alto, tras rematar un buen centro, subiendo el 2-1. Las ferrolanas respiraban, la Universidad de Salamanca tenía que arriesgar sacando a la portera-jugadora y por poco logran el empate con un balón al larguero desde el borde del área.

Las ferrolanas no se ponían nerviosas, realizando un buen juego en defensa con el juego de cinco y a falta de pocos segundos para el final lo lograban sentenciar con un gol de Erika tras quedarse sola delante de la portera, logrando batirla por raso, estableciendo el definitivo 3-1.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol sigue en lo más alto de la tabla, con 23 puntos. Para la próxima jornada las ferrolanas serán las que visiten Salamanca para visitar al Inter Sala.