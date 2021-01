La asociación «López Bouza» califica de desastre la situación de los servicios sociales del Concello

La Asociación «Lopez Bouza» mediante un comunicado denuncia «públicamente, la situación desastrosa de los Servicios Sociales de Ferrol, en tiempos de Pandemia, en donde la exclusión social ha crecido desmesuradamente y en donde las bajas por enfermedad de asistentas sociales, que no han sido cubiertas, han generado una situación de cierre de Servicios Sociales, como el de Caranza y otras zonas de la ciudad».

Indican que «En estos momentos se dan situaciones de desesperación por parte de personas y familias que se encuentran en que ni el teléfono les contesta y tienen necesidad de renovar los vales de Comida, ni les asesoren para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, Informes de Servicios Sociales, para presentar en el INSS , etc,

No existe una referencia a que acogerse, en estos momentos de dificultad y se hace necesario que el Gobierno Municipal de Ferrol y la Concejala de Servicios Sociales, reaccionen ante una situación de desesperación para muchas familias y personas que no tienen ingresos y lo están pasando mal».

Finaliza el comunicado de la asociación, que preside Bernardo Rego, calificando de desastre los Servicios Sociales del Concello de Ferrol, y piden «una urgente respuesta y atención para las personas que necesitan acudir a las Asistentas Sociales del Concello».