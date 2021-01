El Concello de Ferrol presenta el inicio de un proyecto para diseñar una iniciativa para la creación de un polo de innovación en el sector de la energía eólica off-shore

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha presentado este martes en rueda de prensa un proyecto “vital” para el desarrollo de la energía eólica off-shore en la comarca, la cual tiene que tener “un liderato importante”, tanto en el “crecemento e desenvolvemento da transición enerxética.”

El Concello de Ferrol ha firmado en los últimos días un contrato con la empresa KPMG, una de las “principais empresas que traballan na eólica mariña”, para diseñar una iniciativa con el objetivo de “establecer as necesidades dun polo tecnolóxico” que ofrece esta energía, así como “o seu desenvolvemento industrial”, donde las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal “poden xerar valor engadido” y que se realizará durante las próximas seis semanas.

En esta iniciativa habrá que analizar “a oferta en Europa e no resto do mundo” y, a día de hoy, “establecer un ecosistema na eólica mariña e off-shore que están situados no planeta.”

El regidor quería hacer un llamamiento a la apuesta por esta tecnología en la que, a su juicio, se debe unir “o sector público e privado, a Universidade e a Autoridade Portuaria”, con el objetivo de realizar un centro de investigación que permita generar valor en la eólica marina, como también en el diseño y desarrollo de componentes de esta generación eléctrica off-shore.

Este proyecto diseñado por KPMG será importante para poder optar a los fondos ‘Next Generation’ de la Unión Europea, como también a otros fondos comunitarios de reconstrucción, por lo que Ángel Mato, solicitaba la colaboración del resto de administraciones públicas en este documento que el Concello de Ferrol “leva tempo traballando”, para así poderlo presentar posteriormente a la Xunta de Galicia y al Gobierno central.

Uno de los principales objetivos de este proyecto será “analizar as posibilidades para ver o carácter real da comarca” y con ello poner de manifiesto “a disposición dun ecosistema global para abordar a competitividade neste sector.”

La empresa KPMG realizará en este proyecto un análisis con las empresas privadas y públicas, asociaciones especializadas en materia eólica y marina, para conseguir realizar “un proxecto completo, de xeito riguroso e facelo coa mellor información posible”, recalcaba Ángel Mato.

La idea que tiene el Concello de Ferrol es que este centro tecnológico “alimento á industria da comarca” y calificaba de “inconcebible” que haya empresas en la comarca que fabriquen palas “e que están a disposición dos novos retos e non aproveitemos estos recursos para expandirnos no mercado.”