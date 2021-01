Tres vecinos de Miño, Ares y Narón detenidos por robo de efectos en un transformador

Componentes del puesto de la Guardia Civil de Ortigueira y del Equipo ROCA de Ferrol procedieron a la detención de tres hombres, de edades comprendidas entre los 38 y 53 años, vecinos de Miño, Ares y Narón, como autores de un delito contra el patrimonio en la modalidad de robo con fuerza en las cosas.

Los hechos que motivaron la detención tuvieron lugar durante la madrugada del pasado martes, día 26, cuando una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil realizaba un dispositivo preventivo de vehículos y personas para la comprobación del cumplimiento de las medidas establecidas por la Xunta en la protección del covid-19 identificando a los ocupantes de un turismo de alquiler que portaban en el maletero diverso material eléctrico que hizo sospechar a los agentes de su posible procedencia ilícita, motivando la intervención cautelar.

De las gestiones realizadas por la citada Unidad se pudo averiguar que 5 transformadores eléctricos de intensidad y otros efectos aprehendidos habían sido sustraídos tras forzar una caseta de un transformador sita en el Polígono Industrial de As Lagoas, en Narón, pudiendo localizar a la empresa propietaria de la caseta, con sede en As Pontes, que no tenía conocimiento de la sustracción, presentando denuncia y valorando los efectos en 80.000 euros.

A mayores se procedió a la investigación del conductor del vehículo por la no vigencia de su permiso de conducción , debido a la pérdida total de los puntos asignados legalmente.

Además se comprobó que a uno de los tres detenidos le figuraban dos señalamientos de búsqueda, detención y personación en dos juzgados de Ferrol.

Las diligencias instruidas por las dos Unidades de la Benemérita , junto con los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Ferrol, en función de Guardia