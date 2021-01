Las cofradías de pescadores de la ría piden un estudio integral de la misma

Las tres cofradías de pescadores de la ría de Ferrol, ante la situación de bajada en la producción marisquera, y ante la información dada desde la Consellería do Mar de que ésta podría ser debida a la presencia de un parásito “ Perkinsus olseni” (detectado

fundamentalmente en el banco marisquero de As Pías en los muestreos de primavera

de 2020) solicitaron al INTECMAR (dependiente de la Consellería do Mar) la realización de analíticas de parásitos de todas las especies de bivalvos comerciales a lo largo de toda la ría, pero según señalan fuentes de las Cofradías «este muestreo fue denegada, porque, según el INTECMAR estaban saturados de trabajo”.

Ante esta situación las Cofradías solicitaron la ayuda de la Mancomunidad de ayuntamientos de la comarca de Ferrol debido a la imposibilidad de poder asumir por sí mismas el coste del muestreo. Estos muestreos finalmente se realizaron en un laboratorio privado “ Laber” asumiendo la Mancomunidad de ayuntamientos de la comarca de Ferrol el coste de dichas pruebas.

Las muestras fueron recogidas por las asistencias técnicas de las Cofradías de Barallobre y Mugardos a lo largo de la ría en: O Couto, Pías, Maniños, Mugardos y zona central de la ría (para la almeja rojiza). Las especies analizadas fueron: Berberecho, almeja babosa, almeja fina, almeja japonesa, almeja rojiza y ostra. Y para los parásitos: Perkinsus olseni, Marteilia refringens y Bonamia ostreae.

Fueron en total 13 muestras recogidas y analizadas entre el 1 y el 9 de diciembre de 2020. El resultado de las muestras fue negativo para todas las zonas y todas las especies. Es decir, no se detectó ninguno de los tres parásitos en ninguna especie en ninguna de las zonas analizadas.

Según las Cofradías «Estos resultados indican que en este momento no se detecta

presencia de parásitos, más esto no descarta que durante algunas épocas del año puedan tener mayor o menor presencia y por lo tanto incidencia en la producción marisquera. Mas también es evidente que no son los parásitos, ni la única ni la principal causa de bajada productiva».

Un estudio integral

Ante esta situación las Cofradías de la ría de Ferrol «se reafirman en la solicitud a la Consellería del Mar de un estudio integral de la ría de Ferrol, para poder determinar las causas de la bajada general de producción marisquera en toda la ría, que se podría denominar cómo calamitosa, en particular el banco de las Pías en el que la almeja babosa está casi desaparecida. Solo realizando un estudio integral y determinando las causas se podrán acometer las medidas rectificadoras necesarias con mayor eficacia y menor coste».