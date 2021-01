El Valdetires Ferrol sigue sumando de tres en tres en su visita al Intersala

Tres puntos más para el casillero del Valdetires Ferrol, tras imponerse por 2-6 al Intersala, en la 10º jornada de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón La Alamedilla (Salamanca).

El partido empezaba con las ferrolanas controlando el esférico y las salmantinas estaban basando su juego en defensa, con el objetivo de que las visitantes no abriesen el marcador. Debido a esto, casi no habría ocasiones claras durante los primeros minutos, ya que las jugadoras del Valdetires Ferrol no daban con la forma de traspasar el muro que planteaba Intersala.

La primera ocasión clara la tendrían las locales a los diez minutos, en un buen contragolpe con un tiro lateral desde diez metros que se estrellaba en el palo. Este pequeño susto servía para que las ferrolanas reaccionasen, consiguiendo Diana en la siguiente jugada el 0-1, con un tiro cruzado en el borde del área.

Este gol motivaba a las jugadoras del Valdetires Ferrol, las cuales buscaban ampliar distancias, pero se volvían a encontrar con la defensa local. El esfuerzo de las verdes (hoy azules), acabaría teniendo su recompensa, con un gol de Sheila al segundo palo, en el minuto 15 en una buena jugada de equipo, iniciada por Susi en el lateral del área.

Las ferrolanas parecían que empezaban a tener el partido controlado, pero nada más lejos de la realidad, el Intersala subía líneas y esto empezaba a generar dudas en el Valdetires Ferrol, que se veían refrendadas en una jugada de superioridad tres contra una por el lateral del área, en el minuto 18, que aprovechaba el Intersala para recortar distancias con el 1-2. En los instantes finales de periodo los dos equipos quisieron tener el esférico, pero no habría ocasiones claras, por lo que con esta mínima ventaja ferrolana el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación las ferrolanas empezaban fuerte, con un tiro de Susi desde quince metros que lograba despejar la portera y, a renglón seguido, conseguían hacer el 1-3, en una gran jugada de saque de banda que lograba rematar Sheila al segundo palo.

Este gol daba motivación a las jugadoras del Valdetires Ferrol, creciéndose sobre la pista, además de aprovechar todas las ocasiones que tenían, al tardar solo cinco minutos en volver a ampliar distancias, con un gol de Susi de falta directa desde quince metros gracias a un tiro raso colocado al palo, anotando el 1-4. Esto también permitía nuevas rotaciones en las ferrolanas, debutando con el equipo Uxía, jugadora del Fisober, equipo filial del Valdetires Ferrol.

El Intersala no bajaba los brazos y buscaba recortar distancias, teniendo una buena ocasión para hacerlo con un rechace dentro del área que se iba por alto, y conseguían meter el miedo en el cuerpo a las ferrolanas al robar un balón en media pista, realizando un rápido contragolpe para marcar al segundo palo el 2-4, en el minuto 34 e incluso, en la siguiente jugada, pudieron hacer su tercer gol con un tiro cruzado también al segundo palo, que se iba por centímetros.

Las ferrolanas lograban salir de esta pequeña crisis con pillería, al aprovechar Sheila un balón largo de Andrea para sorprender en la frontal del área, consiguiendo el 2-5. Este gol fue un mazazo para las locales, por lo que volvían a subir líneas y ya en el último minuto esto lo aprovechaba Diana para robar un balón a la salida de un córner, lograr regatear a la portera y anotar el definitivo 2-6.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol sigue en lo más alto de la tabla, con 26 puntos. Para la próxima jornada, que se disputará el fin de semana del 13 de febrero, las ferrolanas recibirán al Bembrive.