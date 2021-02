Delegados del comité de empresa de Navantia Ferrol se encierran en los despachos de recursos humanos

El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanatey, ha trasladado que «delegados sindicales pertenecientes a la Comisión de empleo del comité está ocupando desde este lunes, 1 de febrero, los tres despachos de Recursos Humanos para exigirles a la empresa que nos aporte una solución”, ya que los trabajadores denuncian que desde la dirección se ha paralizado el proceso de nuevas incorporaciones de trabajadores a la empresa pública, “en donde la parte social hemos dado varias respuestas y a partir de aquí a la empresa no le vale ninguna, en donde entendemos que ellos no tiene prisa para contratar a personal, pero nosotros entendemos que es una necesidad social el que aquí que se hagan dichas contrataciones”.

El representante sindical ha recordado que las desavenencias entre sindicatos y dirección con respecto al proceso de nuevas incorporaciones “ya viene de hace tiempo, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia, publicidad y por una serie de atajos que la empresa quiera hacer para adelantarse en el tiempo y lo único que consiguen es hacer el tema más complejo y oscurantista”.

INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

García Juanatey ha detallado que las diferencias llegaron cuando ambas partes mostraron sus discrepancias en las bases de las convocatorias a la hora de afrontar las pruebas de psicotécnico y que “llevó a la parte social a bloquear esos procesos antes de Navidad y en donde le trasmitimos a la empresa que no podíamos aceptar que esas arbitrariedades se consintieran” y que la contestación de la dirección, según el representante sindical, “fue paralizar estos procesos y otros que se deberían de llevar hacía adelante”.

Así, el integrante de CCOO ha acusado a la dirección de Navantia de tomar como represalia “la no publicación de los temarios de plazas para empleados senior, las dos mil personas que se presentaron a técnicos superiores senior estén sin evaluar y no puede ser tampoco que no se resuelvan las reclamaciones que han presentado los candidatos, ya que tienen unas expectativas, estamos en una empresa pública y por ello hay que cumplir”.

García Juanatey ha detallado que “vamos a seguir movilizándonos y presionando a la empresa para que finalice los procesos iniciados y lleguemos a un acuerdo sobre la interpretación de la prueba psicotécnica”, ya que la parte social estima que una vez superados todos los exámenes esta no puede ser utilizada para la contratación de un trabajador.











