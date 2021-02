Tellado, Calvo y Rey Varela denuncian el abandono de Ferrolterra por parte del Gobierno

Los diputados autonómicos Miguel Tellado, Diego Calvo y José Manuel Rey Varela comparecieron en la mañana de este jueves en rueda de prensa para

denunciar el abandono de la comarca de Ferrolterra por parte del Gobierno de España.

“El PSOE está condenando el futuro de Ferrolterra y de toda Galicia”, afirmó Miguel Tellado. «Está logrando, por acción y por omisión, que se destruyan miles de empleos y como siempre con el aplauso cómplice del PSdeG de Gonzalo Caballero, que solo viene a esta comarca a sacarse fotos pero jamás lo escuchareis demandar soluciones que necesitamos al Gobierno de España».

En Ferrol no, en Cádiz si

«Un gobierno que abocó a Ferrol a una situación de emergencia social y económica

mediante una política energética errática y contradictoria, con una total falta de

planificación y proyección industrial y tomando decisiones que, conscientemente,

están favoreciendo a otras zonas de España en detrimento de nuestra comarca. El

PSOE abandonó el naval de Ferrol, retrasando hasta el 2022 la construcción de las

F-110 y cuando demandamos un nuevo buque primero dijeron que no hacía falta y poco después encargaron su construcción a los astilleros de Cádiz”.

«Este mismo gobierno está provocando que Siemens-Gamesa se marche de

nuestro país, cierra las plantas de Navarra, Cuenca y Galicia, huyen ante la

inseguridad generada por un gobierno que ni busca soluciones, ni apuesta por la

innovación que tanto necesita nuestra industria, criticó.

Un gobierno que permanece impasible ante el anuncio de cierre definitivo de As

Pontes. Como resultado de los complejos ideológicos de este Gobierno socialista y

de sus socios que están destruyendo el modelo energético actual, sin preocuparse

por los trabajadores ni comprometerse con una transición energética real. El

gobierno de Pedro Sánchez ni apoya el presente de la industria de Ferrol, ni nos

dejan construir un futuro para nuestra comarca y para toda Galicia”.

Apoyo a la huelga general

«Por todas estas razones, el Partido Popular de Galicia apoyará la huelga general

de la comarca de Ferrol convocada para el próximo 10 de marzo. Desde la Xunta

de Galicia llevamos mucho tiempo buscando soluciones, de la mano de los

trabajadores, para salvar un tejido industrial que es fundamental para el futuro de

Galicia pero necesitamos el compromiso del gobierno de España que lleva años

mirando para otro lado y que solo piensa en las elecciones catalanas y en los

territorios en los que mantienen el poder, abandonando a Ferrol al desempleo y a

la desindustrialización”, señaló Miguel Tellado.

DESINDUSTRIALIZACIÓN COMARCAL

Por su parte el diputado Diego Calvo fue más allá y aseguró que, como

representante del PP pero, sobre todo, como ferrolano, no vamos a tener límites

para la defensa de la industria de la Ferrolterra. “Una vez más, como ya hicimos en

su momento ante algunas decisiones que afectaban al sector naval, el Partido

Popular se va a poner frente a quien haga falta para defender lo que es justo”,

apuntó.

Cargó, en primer lugar, contra la política errática y “volátil” del Gobierno central y,

en concreto, en todo lo que respecta a la transición energética. “Para contentar a

unos cuantos, se hicieron afirmaciones muy peligrosas, como las que condenaban

al diésel y al carbón cuando todavía no había alternativa para las empresas y para

los consumidores”, insistió Calvo. En ese sentido, el popular se centró en la

situación de Endesa e hizo un relato cronológico de lo sucedido en los últimos años

en As Pontes, desde que en el 2016 la empresa anunció una inversión de más de

200 millones de euros en la central para ampliar su vida útil hasta el año 2045. A

partir de ahí, la “intervención” del Gobierno central y de la ministra Teresa Ribera

resultó “determinante”, según Calvo, para llegar a la situación en la que se

encuentra ahora la empresa, «pues el Ministerio de Transición Ecológica inició una campaña abrupta e injusta de cara a una transición energética que únicamente contemplaba “el fin del carbón”, sin alternativas y sin olvidar los miles de puestos

de trabajo de las centrales térmicas».

En el caso concreto de As Pontes, defendió el papel de la Xunta de Galicia, siempre del lado de los trabajadores, y aseguró que los populares gallegos se muestran también dispuestos a defender la continuidad de la central.

QUEREMOS CONSTRUIR UN BARCO

“Nosotros no vamos a mirar para otro lado ante la dramática situación que está atravesando Ferrolterra, sumida en una profunda crisis económica y social

agravada además por la pandemia” afirmó el diputado José Manuel Rey Varela.

Recordó que Ferrol ha perdido casi 30.000 habitantes en los últimos 40 años. “Somos la única ciudad de España que perdió casi 1/3 de su población en las últimas cuatro décadas, tenemos la tasa de paro más alta de Galicia (18,4%) y la de tasa de actividad y la de empleo más bajas de nuestra comunidad 42,2% y 34,4% respectivamente”. Solo en Ferrol desde julio del 2019 hay 1.200 parados más, personas con nombre y apellidos y con una familia«.

«En el último año la tasa de paro se incrementó un 5,2% y la de actividad descendió

en casi siete puntos. “Hoy en el barrio de A Magdalena existen más de 313 locales vacíos, más de 313 negocios que en algún momento que bajaron su reja y que nunca más volverán a subir”.

Rey Varela señaló que el sustento económico principal de esta comarca es el

naval, “nacimos para hacer barcos y el responsable único de la ausencia de carga de trabajo se llama Navantia y Gobierno de España”. «Planes conocemos muchos, Zir, Zur, Fábrica de Vidrio…, pero desde aquí pedimos claramente un barco para la Armada. El Gobierno dijo no a este barco para Ferrol pero lo encarga para el sur, que construirá también un patrullero para Marruecos, igual que la eólica marina que empezó en Ferrol y ahora se divide con el sur”.

«Todos estos factores provocaron que Ferrol sea la ciudad de Galicia con la tasa de riesgo de pobreza más alta (23,93 en el último dato de 2018), por eso en el naval no valen ni más planes, ni más promesas. Los dirigentes socialistas no tienen la menor coherencia: en Ferrol votan todo a favor, se abstienen en Santiago y en Madrid votan en contra. “Pedimos a los dirigentes locales, provinciales y autonómicos socialistas que no antepongan los intereses de su partido por encima de los intereses de sus vecinos y vecinas”.

«Desde el Partido Popular queremos una solución inmediata, queremos un barco, de lo contrario 1.000 personas más este año engrosarán la lista del paro,» insistió Rey Varela. «Nosotros defendemos en Ferrol, en Santiago y en Madrid, lo mismo, no queremos más que nadie pero tampoco menos, ya no nos valen las buenas palabras solo los hechos.

Vamos a seguir trabajando desde la unidad, pidiendo coherencia y hechos, nos

sumamos a la convocatoria de la huelga general del próximo 10 de marzo, un día muy significativo en Ferrol, manifestó, y que puede demostrar como juntos podemos conseguir cosas pensado en el presente y en el futuro de Ferrolterra», concluyó el diputado José Manuel Rey Varela.