Duras críticas, incluso del PSOE, contra el gobierno local por adquirir mascarillas para trabajadores de Navantia

Menuda se armó al conocerse que el Concello de Ferrol había adquirido 2.000 mascarillas para ser entregadas a los trabajadores de Navantia y de la industria auxiliar “como apoyo desde el Ayuntamiento de Ferrol ante la grave situación de falta de carga de trabajo en los astilleros”, tal y como reza el portal de transparencia de la Administración local en su sección de contratos menores.

Una compra que supone un desembolso de 7.240 euros, a una de las tres empresas (“Suministros Cuefu S.L.”), que se presentaron al concurso cuyo contrato se adjudicó el pasado día 5.

Y es que las redes sociales «están echando chispas» y mientras ya los partidos, incluso del que forma parte el alcalde, Ángel Mato, piden explicaciones.

Respuesta de Ángel Mato

a petición del comité de empresa de Navantia”, con lo que, dijo, el Concello comparte el objetivo de “visibilizar la situación en la que nos encontramos”. Estos cubrebocas llevan impreso el lema “Empleo, futuro, comarca” y, afirmó el alcalde, “nada tienen que ver con las miles de máscaras que fuimos entregando a lo largo de este tiempo” entre colectivos que las necesitaban, autónomos y pymes, sino que se trata únicamente de material reivindicativo, detalló. En respuesta a preguntas realizadas por los periodistas el regidor explicó que el Ayuntamiento adquirió recientemente un lote de máscaras reivindicativas “, con lo que, dijo, el Concello comparte el objetivo de “visibilizar la situación en la que nos encontramos”. Estos cubrebocas llevan impreso el lema “Empleo, futuro, comarca” y, afirmó el alcalde, “nada tienen que ver con las miles de máscaras que fuimos entregando a lo largo de este tiempo” entre colectivos que las necesitaban, autónomos y pymes, sino que se trata únicamente de material reivindicativo, detalló. La ejecutiva del PSOE De hecho, continuó, parte de ellas ya les fueron entregadas a los representantes de los trabajadores de la empresa pública para que se puedan exhibir en las movilizaciones que tienen programadas, tal y como le habían solicitado al Ayuntamiento como ayuda en sus reivindicaciones. “Como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento respondió a esta demanda a la mayor brevedad posible”, dijo el regidor, del mismo modo, anunció, que se ayudará al comité a sufragar varios autobuses para una visita reivindicativa que los trabajadores tienen prevista a Madrid. Mato aprovechó para avanzar que estará entre los alcaldes que los acompañarán.

La ejecutiva de la agrupación socialista local del PSdG-PSOE por medio de un comunicado señala que «no respalda la compra por parte del Ayuntamiento ferrolano de mascarillas para la empresa pública Navantia e insta al Gobierno Municipal a invertir esa cantidad económica en personas, familias y sectores o colectivos vulnerables.

La Ejecutiva no considera prioritario el gasto de 7.240 euros para comprar 2.000 « mascarillas» para personal de Navantia.

Desde Ferrol en Común

El grupo municipal de Ferrol en Común ha preguntado en Comisión Municipal sobre la legalidad de suministrar por parte del gobierno municipal, EPI’ s a los trabajadores de Navantia.

Consideran que la pandemia de la COVID-19 está atacando duramente a amplios sectores del vecindario y que muchas personas que malvivían con empleos precarios de la economía sumergida, que tuvieron que cerrar sus empresas o fueron despedidos, «quedaron sin recursos para la más elemental subsistencia».

Creen que las normas de alejamiento social, cierres de servicios no esenciales y usos de mascarillas suponen un sobresfuerzo importante para la población, no solo físico, si no también económico.

Señalan que «no comparten la decisión de adquirir 2.000 mascarillas a través de un contrato menor que supone una inversión de 7.240 euros, en concepto de apoyo del Ayuntamiento al plantel de Navantia» y consideran «inaceptable que la administración local, que debe atender a las necesidades más próximas del vecindario suministre los EPIs que cualquier empresa, en cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debe cumplir cómo deber, y más una empresa que está despreciando nuestra comarca con un vacío de carga de trabajo que está generando un desempleo en forma de sangría de puestos de trabajo en la industria auxiliar, con una situación de pérdida demográfica y índice de riesgo de exclusión inasumibles para quien pretende gobernar con equidad y justicia social».

Ferrol en Común también exige una explicación sobre el precio unitario de cada mascarilla y en relación con el precio de mercado; pide que se explique cómo pretende hacerse ese reparto. Consideran que «se van a anteponer intereses publicitarios y electoralistas a cuestiones tan delicadas como el empleo, la salud, la seguridad y el bienestar».

FeC ha demandado en la Comisión de Hacienda de este martes «una explicación al respeto, un informe de la intervención municipal sobre la legalidad de este contrato y su revocación o redirección a los sectores más vulnerables y necesitados, remitiéndonos el gobierno la recopilación necesaria de la información para atender a nuestra solicitud».

El BNG lo considera inaceptable