Narón- Los profesionales del SPEIS de Narón realizaron durante el año pasado más de 2.000 intervenciones

Los profesionales del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón realizaron el pasado año un total de 2.011 intervenciones. Así lo indicó la alcaldesa, Marián Ferreiro, que valoró el trabajo desarrollado por los profesionales del Speis y recalcó que «dende o pasado mes de marzo ás funcións que habitualmente realizan tiveron que sumar un amplo operativo para colaborar nos traballos de desinfección de espazos públicos e tamén instalacións municipais, así como outros edificios –centros de maiores- para evitar a propagación da Covid-19”.

Ferreiro explicó que «os meses de marzo, abril e maio rexistrouse un amplo repunte no número de intervencións nas que foi precisa a actuación dos bombeiros de Narón” y recalcó que «do total das intervencións do pasado ano, prácticamente a metade correspóndense con desinfeccións derivadas das medidas hixiénicas aplicadas na cidade con motivo desta pandemia”,

En el marco de las asistencias técnicas, en el que se engloban precisamente las desinfecciones en la vía pública derivadas de la Covid-19, tal y como recordó la alcaldesa, también se llevaron a cabo otras casi 400 actuaciones vinculadas a cortes y retiradas de árboles que obstaculizaban el paso por vías públicas; limpiezas de vía, anegamentos, saneamientos en edificaciones, apertura de puertas y limpiezas viarias por accidentes de tráfico, entre otras.

Ferreiro destacó también el número de intervenciones que a lo largo del pasado año se realizaron a modo de servicios apícolas, un total de 301.»Os profesionais do Speis levaron a cabo 165 inspeccións nesta área no ano 2020 e a maiores tamén se rexistraron 91 intervencións para extraer niños de velutinas con neutralización, e 28 cremacións de niños in situ, entre outros servizos”

Los servicios prestados por el personal del Speis permitieron además llevar a cabo el

pasado año un total de 87 intervenciones de control y extinción de incendios,

mayoritariamente localizados en puntos de la zona urbana y 92 actuaciones de rescate y salvamento, de las que el mayor número fueron en altura – 46- aunque también se realizaron en estructuras colapsadas -9- y en viviendas –un total de 7-.

Intervenciones derivadas del efecto de fenómenos naturales, operaciones de ayudas

técnicas – embolsamentos de agua, corte de suministros, asegurar estructuras…-, operativos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, prevenciones operativas –en eventos e instalaciones…- formaron también parte del trabajo desarrollado por los bomberos del Speis de Narón.

Ferreiro destacó el trabajo realizado desde este servicio “que ao igual que no resto de departamentos municipais debido á pandemia da Covid-19 acometeu tarefas moi específicas, a maiores das que leva a cabo habitualmente, encamiñadas a frear a propagación do virus pero sen descoidar en ningún momento o resto de servizos que presta o Speis”, equipo del que destacó su “profesionalidade”.