Martina Aneiros: “Mato ha dejado sin gastar más de una cuarta parte del presupuesto del 2020″

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el concello de Ferrol, Martina Aneiros, criticó la nefasta gestión económica que está llevando a cabo el gobierno de Ángel Mato y que repercute directamente en los ferrolanos. “Los números no engañan y Ferrol ha perdido un año más debido a la falta de gestión económica de un gobierno desbordado, no fue capaz de presentar presupuestos en 2019, tampoco en 2020 y

estamos a mediados de febrero y aún no tenemos borrador del ejercicio 2021”. Ferrol necesita un presupuesto adaptado a la situación actual».

«Una vez más la Cuenta General se aprobará fuera de plazo, el límite era el 8 de enero, un documento que se llevará este miércoles a un pleno extraordinario, como siempre a prisas y con urgencia para no poner en peligro subvenciones que requieren ese trámite, que ya tenía que estar hecho desde hace más de un mes. Tarde, mal y arrastro, sin cumplir ni un solo plazo y con datos que reflejan que Mato y su gobierno no están capacitados para gobernar la ciudad y hacer frente a la grave crisis que estamos viviendo”señaló la edil popular.

«Tenemos un gobierno que no sabe gestionar y por eso todo sigue igual. No entendemos como con las necesidades que tiene Ferrol y ante la grave situación por la que atravesamos el gobierno de Mato con los datos que facilitados revelan que ha dejado sin gastar la cuarta parte del presupuesto, a la espera de lo que resulte de la liquidación definitiva del 2020”.

La tasa de desempleo

Aneiros Barros recordó «la grave situación por la que atraviesa Ferrol en estos momentos. Desde que Mato llegó a la alcaldía hay más ferrolanos en el paro, desde julio del 2019 hay 1.200 parados más, tenemos el triste logro de ostentar la tasa de desempleo más alta de Galicia (18,4%) y las de actividad y de empleo más bajas de nuestra comunidad (42,2% y 34,4% respectivamente). En el barrio de A Magdalena más de 313 locales que tuvieron que cerrar».

«No podemos dejar de criticar tampoco el estado en el que se encuentran los servicios municipales, con docenas de servicios sin contrato, y la inacción del gobierno en resolver los problemas. Los servicios sociales están completamente saturados y los trabajadores desbordados, a propuesta del grupo Popular se aprobó una moción para reforzar este departamento, no queremos parches, queremos la atención que se merecen las familias que peor lo están pasando y que necesitan la ayuda de su concello”.

Asfixia con sanciones

«Mientras tanto el gobierno de Mato sigue incrementando la recaudación por las sanciones de tráfico tras la puesta en marcha del radar de A Malata y del multacar en el peor momento para los ferrolanos. El Concello de Ferrol recaudó 2,5 millones de euros en multas en el 2020, 1.750.000 euros más de lo previsto, una recaudación histórica, el gobierno asfixia a los ferrolanos con sanciones”.

«Estos datos reflejan la falta de proyecto, de liderazgo y de capacidad de gestión del gobierno de Mato para ejecutar un presupuesto, realizar inversiones y poner en marcha medidas que favorezcan la generación de empleo y el crecimiento económico Desde el grupo mayoritario de la corporación nos ofrecemos de nuevo al gobierno para trabajar a favor de los ferrolanos y de Ferrol con un presupuesto que cumpla su objetivo planificar inversiones, diseñar proyectos y atender las necesidades sociales de nuestros vecinos, especialmente en un momento complejo en el que muchas familias y negocios de la ciudad necesitan del apoyo y la colaboración de esta administración«, concluyó la portavoz adjunta Martina Aneiros.