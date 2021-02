El PP llevará una batería de iniciativas al Congreso para demandar carga de trabajo para el naval

El presidente del Partido Popular de Ferrol José Manuel Rey Varela insistió en que «nos encontramos en una situación límite, agravada por la pandemia sanitaria a la que se unen los últimos datos del paro que indican que su crecimiento en Ferrol es mucho más elevado que en el resto de ciudades de Galicia. La causa principal son 2.000 despidos en el naval en el último año, a lo que se pueden sumar otros 1.000 operarios más este año si no se arregla esta gravísima situación», advirtió el popular.

“Como partido, pero mucho menos como ferrolanos, no vamos a mirar para otro

lado, por eso activamos a todos nuestros grupos parlamentarios en defensa de los

intereses de Ferrol”, avanzó. Así agradeció a la diputada nacional Tristana

Moraleja, en nombre del Grupo Popular en el Congreso, las iniciativas que este jueves presentó y que recogen las demandas de esta comarca.

EXIGIMOS LA UNIDAD EN ESTOS MOMENTOS DIFÍCILES

“En el Partido Popular trabajamos en coordinación, defendiendo lo mismo en

Ferrol, en Santiago y en Madrid, activamos a nuestros alcaldes y portavoces, a la

Xunta de Galicia y a los grupos populares de Ferrol, del Parlamento y del Congreso

y Senado. Trabajamos por la unidad porque en situaciones límite todos tenemos

que arrimar el hombro”. Rey Varela afirmó que los ayuntamientos tienen que hacer

cosas, la Diputación también al igual que la Xunta y, por supuesto, el Estado.

“Exigimos unidad en estos momentos tan difíciles y reclamamos soluciones ya,

demasiadas promesas incumplidas, lo primero que tiene que hacer el Gobierno del Estado para evitar el despido de 1.000 trabajadores más de las auxiliares es la contratación de un barco a Navantia Ferrol” insistió el presidente popular.

INICIATIVAS EN EL CONGRESO

La diputada nacional Tristana Moraleja avanzó las iniciativas que el Grupo Popular

debatirá en el Congreso para defender los intereses de la comarca de Ferrolterra.

“El grupo Popular en el Congreso va a seguir trabajando como hacemos en el

Partido Popular con coordinación y con coherencia, nosotros no somos como el

PSOE que en Ferrol el alcalde vota que sí, en el Parlamento el PSOE se abstiene y

en Madrid vota en contra de las demandas del naval, lamentable».

«Así trabajamos conjuntamente con el Partido Popular de Ferrol y con el grupo

parlamentario en una serie de iniciativas para conseguir carga de trabajo para el

naval de la ría«. La popular recordó las diferentes iniciativas llevadas al Congreso en

el 2020 solicitando carga de trabajo para el naval como la construcción de un barco

o las enmiendas por valor de 36 millones de euros presentadas a los PGE y que

fueron rechazadas por el gobierno de Sánchez. “Los socialistas votaron no a los

intereses de Ferrol, hubo un veto absoluto a las enmiendas populares”.

«Ahora presentamos una batería de iniciativas para solicitar carga del trabajo para el naval. Vamos a demandar que el Gobierno del Estado contrate un barco a Navantia Ferrol que dote de carga de trabajo al astillero mientras no se inician los trabajos de la primera de las F110”, unas fragatas cuya construcción se gestó durante el mandato popular consignando 252 millones de euros en los presupuestos del 2018 y tras la llegada de Pedro Sánchez al gobierno se paralizó, a pesar de que había dinero consignado por el anterior gobierno. Demandaremos también una calendarización de los plazos previstos para el corte de chapa y planificación de los trabajos de construcción de las F-110″.

«Tampoco avanza la transformación del astillero 4.0. No hay licencia municipal para el taller de subbloques, no hay financiación ni voluntad para construir un dique, no podemos seguir permitiendo esta situación, por eso solicitaremos al Gobierno de España que gestione estos proyectos a través de los Fondos Europeos”.

Moraleja confirmó que el miércoles que viene los diputados y senadores del Grupo

Popular se entrevistarán con los comités de empresa de Navantia Ferrol Fene para

darles a conocer estas iniciativas, así como el apoyo a la huelga comarcal del

próximo 10 de marzo. “No permitiremos que el gobierno de Sánchez agravie a la

comarca de Ferrol, seguiremos demandando lo que nos pertenece carga de trabajo

para los astilleros de la ría de Ferrol”, concluyó Tristana Moraleja.