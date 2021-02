Kevin Chis y Héctor Souto analizan los dos próximos partidos a domicilio de O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol se pasará casi media semana fuera de casa, al tener que afrontar dos partidos a domicilio en cada punta de España en pocos días. Primero visitarán al Industrias Santa Coloma, en la 20º jornada de la Primera División, que se disputará este domingo, a las 12:00, en el Pabellón La Colina (Badalona), para posteriormente poner dirección al Pabellón Virgen de la Cabeza (Valdepeñas), para visitar al Viña Albali Valdepeñas, en el partido aplazado de la 17º jornada, que se disputará el miércoles, a partir de las 20:00 horas. Ambos partidos serán emitidos en directo en LaLigaSportsTV.

Unas horas antes de afrontar este viaje comparecían en rueda de prensa el jugador Kevin Chis y el entrenador Héctor Souto, la cual se tuvo que celebrar en el Pabellón de Caranza, debido a que el Pabellón de A Malata estaba muy resbaladizo, impidiendo llevar a cabo el entrenamiento previo.

Esta es una semana “muy intensa”, afirmaba Kevin Chis, ya que no solo era “el desplazamiento” sino que también era “visitar a dos equipos muy complicados” como son Industrias Santa Coloma y Viña Albali Valdepeñas. En estos partidos cree que “tenemos muchas opciones, haciendo las cosas que sabemos hacer bien para sacar un resultado positivo.”

En el partido del pasado martes ante Jimbee Cartagena fue uno de los protagonistas, reconociendo que sobre la pista se encontró “bien” y afirmaba estar “contento por los dos goles, a pesar de no haber conseguido un resultado positivo para el equipo”, además de “jugar bastantes minutos, me encontré bien, lo necesitaba porque veníamos del confinamiento, y no estaba teniendo muchas oportunidades en los últimos partidos”, por lo que deseaba “poder participar en estos nuevos partidos, ayudar al equipo y que sirva para sacar algo positivo”, algo que sería “una buena noticia para todos, nos lo merecemos muchísimo.”

Héctor Souto: “Queremos sumar en las dos canchas y hacer un buen papel”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Héctor Souto, afirmaba que les esperan “dos partidos complicados”, empezando por un Industrias Santa Coloma “con muy buena dinámica, sobre todo en las últimas jornadas, donde se ha mostrado un equipo muy duro de batir, súper intenso”, con la firma de su entrenador Javi Rodríguez que “le ha dado una imagen muy definida, ese va a ser su juego en esa intensidad, en correr mucho, en tener las cosas claras a nivel defensivo y ofensivo”, convirtiéndose en un “rival muy duro para nosotros.”

Respecto al Viña Albali Valdepeñas, “todo el mundo conoce lo que han hecho la pasada temporada”, como también lo que están haciendo en esta “aunque si es cierto que carecen de la continuidad que la liga debía tener debido a los casos de covid-19 que han tenido”, una circunstancia que “han acusado, al igual que a nosotros”, porque “cuando cogen un poquito de ritmo, se le aplazan partidos y así se les complica la cosa.” Independientemente de eso “tienen una plantilla para optar a todo, más reforzada con jugadores como Sergio González o Xavi Cols”, por lo que será “una salida muy complicada”, además de lamentarse que no pueda haber público en el Pabellón Virgen de la Cabeza “porque condiciona mucho al equipo visitante, es un gran ambiente como en A Malata”, donde la intención de O Parrulo Ferrol es “sumar en las dos canchas y hacer un buen papel.”

Los ferrolanos tuvieron descanso este miércoles tras jugar con Jimbee Cartagena y este jueves tuvieron que entrenar en el Pabellón de Caranza “porque A Malata no está en condiciones”, algo que “nos viene pasando en las últimas semanas que la pista resbala mucho, es un riesgo para los jugadores”, reconociendo que “no son las mejores condiciones de entrenamiento para un equipo”, pero quería agradecer al Concello de Ferrol “que nos hayan facilitado las instalaciones y poder entrenar.”

La acumulación de partidos es “mucha”, teniendo en cuenta que O Parrulo Ferrol “viene de un confinamiento”, donde en el partido ante CA Osasuna Magna “estuvimos más enteros que ante Jimbee Cartagena, donde nos penalizaron los errores”, por lo que quiere “recuperar nuestra mejor versión ante CA Osasuna Magna para afrontar estos dos choques, que es lo que hemos planteado en el vestuario y es lo que queremos hacer.”